2020-05-17T10:43:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 17 мая 2020 года: 26 новых инфицированных

Количество заражённых в Тверской области увеличилось до 1085 человек
Олег ХАДАЕВ
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Последние новости о коронавирусе в ТвериПоследние новости о коронавирусе в ТвериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на утро 17 мая 2020 года равняется 1085, (+26 новых больных COVID-19 за последние сутки).

Ежедневно данные статистики, по заболеванию коронавирусом в Тверской области, сообщает региональный оперативный штаб.

По данным оперштаба, на карантине под наблюдением врачей сейчас находится 575 человек (+ 1 за минувшие сутки).

Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции 500 человек (+25 за сутки).

Количество смертей на 17 мая — 10, за сутки цифра не изменилась.

Тесты на COVID-19 в Тверской области, по данным на утро 17 мая, сдали 44 974 человека, за минувшие сутки – 737 пациентов. Тверская область, по данным Роспотребнадзора, входит в пятёрку регионов ЦФО с наибольшим объёмом тестирования.

Что касается районов области, где больше всего заболевших, Тверь стабильно занимает первое место. На втором и третьем местах соответственно - Кимры и Конаковский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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