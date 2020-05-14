2020-05-14T21:53:33+03:00
Общество

Скидка по промокоду «корона»: Смоленская ритуальная фирма опубликовала шокирующую рекламу

Местные жители планируют пожаловаться в Роспотребнадзор
Ирина СЕРГЕЕВА
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Такие объявления расклеивали в подъездах домов. Фото: vk.com/readovkanewsТакие объявления расклеивали в подъездах домов. Фото: vk.com/readovkanews
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«Всегда поражался юмору работников ритуальных услуг в Смоленске. Год назад умерла тёща, похоронил. Как полагается через год решил заказать памятник и оградку. Обратился в ритуальную фирму «Свеча»… Именно с этих слов начинается один из отзывов про местную смоленскую компанию на их сайте.

Судя по всему, такой странный «юмор» в этой фирме решили сделать своей «фишкой». На днях в Смоленске появилась мягко говоря шокирующая реклама. Разместил ее все тот же ритуальный центр «Свеча», с указанием сайта и телефона. В ней предлагается местным жителям приобрести памятник по промокоду «корона». Более того, за данный промокод обещают скидку и немалую – 20%.

Данное объявление опубликовала в соцсетях Readovka. При этом издание подчеркнуло: «Агентство ритуальных услуг «Свеча» запустило агрессивную маркетинговую кампанию в тренде последних месяцев. Похоронщики расклеили эти объявления в лифтах жилых домов»

Кстати, данную рекламу, чего, видимо, и добивалась компания, заметили. Сообщается, что многие местные жители возмущены такой беспринципностью ритуальщиков. А самые активные горожане готовят заявление в Роспотребнадзор.

И их понять можно. Ситуация с коронавирусом в Смоленской области не самая благоприятная. На утро 14 мая выявлено 36 новых случаев заболевания инфекцией. Из 1044 заболевших 302 выздоровели, а 10 умерло.

Лидирует по-прежнему Вяземский район, где коронавирус подтвержден у 251 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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