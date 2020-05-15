Автомобилисты Тверской области, покупая транспондер Т-pass, помогут ветеранам

В этом году страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Символом всенародной памяти стала акция «Красная Гвоздика». К ней присоединились уже тысячи человек, общественных организаций и предприятий. В их числе ООО «Автодор – Платные Дороги».

Накануне совместно с Благотворительным Фондом «Память поколений» была выпущена лимитированная серия транспондеров T-pass «Помнить – значит делать», часть средств от продажи устройств будет направлена на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной Войны и других боевых действий.

Лимитированная серия транспондеров T-pass «Помнить – значит делать»

Учитывая режим самоизоляции, жители Твери могут приобрести транспондеры лимитированной серии дизайна «Журавль» и «9 Мая» не только в центрах продаж, но и заказав в официальном Интернет-магазине – www.tpass.me .

- Стоимость сохранилась на уровне цен устройств других лимитированных серий и составляет 1450 рублей, - пояснили организаторы акции. - В каждую коробку с транспондером вложен металлический значок «Красная гвоздика» - всенародный символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество. Отметим, что на сегодняшний день фонд оказал поддержку 12 000 ветеранам.

Учитывая важность соблюдения профилактических мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, автомобилисты Твери до 31 мая получают возможность доставки транспондера «до двери» всего за 1 рубль. Такая доставка доступна только при покупке устройства в Интернет-магазине официального сайта.

До 31 мая доставка транспондера «до двери» всего за 1 рубль Фото: ООО «Автодор – Платные Дороги»

Напомним, что транспондеры T-pass позволяют экономить не только время при проезде Пунктов взимания платы на скоростной автомагистрали М-11 “Нева”, но и на его оплате, получая скидку от базовых тарифов. Так, проезжая несколько участков подряд с транспондером T-pass можно сэкономить до 40%!

ПОДДЕРЖКА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В период, когда многие компании Тверской области нуждаются в поддержке и оптимизируют расходы, «Автодор-Платные Дороги» запустил проект «Аренда транспондера T-pass за 1 копейку», который будет действовать с начала мая и до 31 августа 2020 года.

Количество устройств на одну компанию (юридические лица и индивидуальные предприниматели) не ограничено, в аренду можно взять столько устройств, сколько необходимо для поддержки автопарка. А дополнительные условия таковы: минимальный срок гарантии составляет 30 дней, а максимальный – с момента заключения договора до 31 августа; в аренду можно взять как новые устройства, так и бывшие в употреблении, – от этого зависит процент скидки, если в конце срока аренды компания решит выкупить их. Так, новые транспондеры после 3-4 месяцев аренды можно выкупить со скидкой 15%, а бывшие в употреблении при тех же условиях – со скидкой 50%.

ВАЖНО!

Центры продаж и обслуживания автомагистрали М-11:

- 147 км трассы М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург). Центр расположен по направлению «в Москву» после пересечения Пункта взимания платы. Режим работы: 09:00-21:00, ежедневно.

- 208 км автомобильной дороги М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург). Расположен по направлению «в Москву» после пересечения Пункта взимания платы.

Режим работы: 09:00-21:00, ежедневно.

Со всей актуальной информацией о проводимых акциях можно ознакомиться на сайте «Автодор – Платные Дороги».