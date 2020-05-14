Yota открыла безлимитный доступ к новым категориям приложений

Стоимость «Видеосвязи» составляет 40 рублей для всех регионов РФ, «Кино» - от 30 до 100 рублей в зависимости от региона. Ранее категория «Кино» была доступна только пользователям продукта «Планшет».

В опцию «Видеосвязь» вошли приложения Skype, Zoom, FaceTime, Google Duo, Teams. В категорию «Кино» - ivi.ru, Megogo, Okko, Netflix, «Амедиатека». Обе опции доступны для подключения на 30 дней.

«Мы объединили наиболее востребованные сегодня приложения в подходящие категории и даем к ним безлимитный доступ. В период пандемии сервисы для видеосвязи актуальны для всех, перешедших на удаленную работу или онлайн-обучение. Так, например, объем потребляемого клиентами Yota трафика на Skype вырос в два раза после введения режима самоизоляции, в свою очередь трафик Zoom вырос в восемь раз. Трафик на сервисы категории «Кино» также значительно увеличился: Okko на 58,5%, «Амедиатека» - на 18%, ivi.ru - на 41%,» - комментирует директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских.

Подключить безлимитный доступ к категориям «Видеосвязь» и «Кино» можно в мобильном приложении Yota.