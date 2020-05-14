2020-05-14T18:36:48+03:00
Общество

Yota открыла безлимитный доступ к новым категориям приложений

С 14 мая в Твери Yota предоставляет доступ к новым категориям приложений «Кино» и «Видеосвязь»
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Поделиться:
YotaYota
Изменить размер текста:

Стоимость «Видеосвязи» составляет 40 рублей для всех регионов РФ, «Кино» - от 30 до 100 рублей в зависимости от региона. Ранее категория «Кино» была доступна только пользователям продукта «Планшет».

В опцию «Видеосвязь» вошли приложения Skype, Zoom, FaceTime, Google Duo, Teams. В категорию «Кино» - ivi.ru, Megogo, Okko, Netflix, «Амедиатека». Обе опции доступны для подключения на 30 дней.

«Мы объединили наиболее востребованные сегодня приложения в подходящие категории и даем к ним безлимитный доступ. В период пандемии сервисы для видеосвязи актуальны для всех, перешедших на удаленную работу или онлайн-обучение. Так, например, объем потребляемого клиентами Yota трафика на Skype вырос в два раза после введения режима самоизоляции, в свою очередь трафик Zoom вырос в восемь раз. Трафик на сервисы категории «Кино» также значительно увеличился: Okko на 58,5%, «Амедиатека» - на 18%, ivi.ru - на 41%,» - комментирует директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских.

Подключить безлимитный доступ к категориям «Видеосвязь» и «Кино» можно в мобильном приложении Yota.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Тверской области продолжает действовать особый противопожарный режим
В Тверской области осуждённые сажают деревья и делают скворечники
Волоколамский проспект в Твери встал в длинной пробке
В Тверской области создадут организацию по развитию социальных объектов
У автозаправки в Твери произошло ДТП
Картофель дорожает в Тверской области
В отдельных районах Тверской области ночью ожидаются заморозки
В Тверской области добровольцы раздали 450 тысяч защитных масок
В Тверь на вертолете доставили пациентов с коронарной патологией
В Тверской области доплаты за борьбу с коронавирусом получили 2410 медиков
Тверская филармония приглашает на майские онлайн-концерты
Тесты на коронавирус в Тверской области сдали 40 941 человек
В Твери молодой мужчина убил собутыльника отверткой
Для четырех больниц Тверской области приобретут томографы
В двух аптеках Тверской области проверка не нашла "Парацетамола"
Житель Тверской области оскорбил бывшего работодателя по СМС
Двое мужчин обокрали гараж жителя Твери
Житель Тверской области попал в ДТП на угнанной машине
В Твери завершено возведение стен нового корпуса суворовского училища
В Тверской области портал Госуслуг заработал в нормальном режиме
В Тверской области под наблюдением медиков остаются 512 больных с коронавирусом
В аптеках Твери дефицита медицинских масок нет
В ДТП на улице Московской в Твери пострадал водитель иномарки
Жителей Тверской области приглашают проголосовать за лучший рисунок на тему Красной книги