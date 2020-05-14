В выходные в Твери будет на пять градусов холоднее нормы

Совсем незаметно мы перебрались через середину мая. Но окно в лето пока плотно закрыто - в ближайшие дни жары и зноя не ждите.

- Будет прохладно, днём +10...13 градусов, - сообщила «КП»-Тверь» доктор географических наук профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Разве что на солнце немного теплее, но всё равно зябко: температура сейчас примерно на пять градусов ниже майской нормы.

Самым холодным днём станет понедельник, 18 мая. Днём всего +9. А самые холодные ночи - на пятницу и субботу. Столбик термометра опустится до нуля.

- Регион всё время атакуют атмосферные фронты североатлантических циклонов, они гонят к нам холодный воздух, - объяснила погодные аномалии Наталья Сердитова. - Ветер тоже довольно чувствительный, 5-7 метров в секунду, иногда с сильными порывами.

Атмосферное давление чуть ниже нормы, но довольно стабильное: 744 – 747 мм рт. ст. Дожди будут каждый день, правда, локальные и не очень сильные. Так что из домов, где так уютно самоизолироваться, выходить нам пока рановато. Будьте здоровы!