2020-05-14T18:46:37+03:00
Общество

В выходные в Твери будет на пять градусов холоднее нормы

Летнего тепла пока не видать
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Холодный май в Твери - расплата за тёплую зиму.Холодный май в Твери - расплата за тёплую зиму.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Совсем незаметно мы перебрались через середину мая. Но окно в лето пока плотно закрыто - в ближайшие дни жары и зноя не ждите.

- Будет прохладно, днём +10...13 градусов, - сообщила «КП»-Тверь» доктор географических наук профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Разве что на солнце немного теплее, но всё равно зябко: температура сейчас примерно на пять градусов ниже майской нормы.

Самым холодным днём станет понедельник, 18 мая. Днём всего +9. А самые холодные ночи - на пятницу и субботу. Столбик термометра опустится до нуля.

- Регион всё время атакуют атмосферные фронты североатлантических циклонов, они гонят к нам холодный воздух, - объяснила погодные аномалии Наталья Сердитова. - Ветер тоже довольно чувствительный, 5-7 метров в секунду, иногда с сильными порывами.

Атмосферное давление чуть ниже нормы, но довольно стабильное: 744 – 747 мм рт. ст. Дожди будут каждый день, правда, локальные и не очень сильные. Так что из домов, где так уютно самоизолироваться, выходить нам пока рановато. Будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Тверской области продолжает действовать особый противопожарный режим
В Тверской области осуждённые сажают деревья и делают скворечники
Волоколамский проспект в Твери встал в длинной пробке
В Тверской области создадут организацию по развитию социальных объектов
У автозаправки в Твери произошло ДТП
Картофель дорожает в Тверской области
В отдельных районах Тверской области ночью ожидаются заморозки
В Тверской области добровольцы раздали 450 тысяч защитных масок
В Тверь на вертолете доставили пациентов с коронарной патологией
В Тверской области доплаты за борьбу с коронавирусом получили 2410 медиков
Тверская филармония приглашает на майские онлайн-концерты
Тесты на коронавирус в Тверской области сдали 40 941 человек
В Твери молодой мужчина убил собутыльника отверткой
Для четырех больниц Тверской области приобретут томографы
В двух аптеках Тверской области проверка не нашла "Парацетамола"
Житель Тверской области оскорбил бывшего работодателя по СМС
Двое мужчин обокрали гараж жителя Твери
Житель Тверской области попал в ДТП на угнанной машине
В Твери завершено возведение стен нового корпуса суворовского училища
В Тверской области портал Госуслуг заработал в нормальном режиме
В Тверской области под наблюдением медиков остаются 512 больных с коронавирусом
В аптеках Твери дефицита медицинских масок нет
В ДТП на улице Московской в Твери пострадал водитель иномарки
Жителей Тверской области приглашают проголосовать за лучший рисунок на тему Красной книги