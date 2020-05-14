«Сначала никто не понимал, с чем столкнулись, теперь уже есть наработки»: главврач горбольницы №6 Владимир Удалов о работе во время пандемии коронавируса

В период борьбы с распространением коронавирусной инфекции основное внимание привлечено к работе врачей. Именно они сегодня находятся в эпицентре происходящего. Именно на них легла серьезная ответственность за наше здоровье. И именно им приходится сегодня решать все вопросы и проблемы, о которых еще полгода назад никто из нас даже не мог подумать.

О режиме работы, буднях и о надеждах мы беседуем с главным врачом городской клинической больницы Твери №6, членом Федерации анестезиологов-реаниматологов России Владимиром Удаловым. Именно на базе шестой больницы расположен один из коронавирусных госпиталей.

- Моя оценка положения на сегодняшний день такова: обстановка стабилизируется. Плато мы, может быть, еще не достигли. Но по крайней мере ситуация становится управляемой. Если сравнивать с тем, что было еще месяц назад, то это колоссальная разница. Тогда мы только начинали. 17 марта в нашу больницу поступил первый пациент с данной инфекцией. И понятно, что тогда еще не были заполнены лечебные учреждения, но не совсем готов был и медицинский персонал. Чего-то не хватало. Сейчас уже, конечно, стабильнее – есть все необходимые лекарственные препараты, дыхательное и диагностическое оборудование, кроме того, теперь мы уже имеем определенный опыт в работе с этой инфекцией. Более того, появились и свои определенные наработки, и свой взгляд на происходящее. Если первоначально вообще никто ничего не знал и не понимал, с чем мы столкнулись, то сейчас врачам, конечно, стало легче работать.

- Страх перед неизвестностью вируса сохранился или его уже нет?

- Страх всегда есть... Несмотря на то, что нам уже понятно, как этот вирус передается, как протекает болезнь, какие варианты лечения есть. Только глупый человек может этого не бояться. А человек, который понимает, чем это все может закончиться, он всегда боится. Врачи как раз из категории понимающих людей. Поэтому страх определенный есть - и за родных, близких, и за свою жизнь тоже.

- Вы сказали, что появились ваши наработки. О чём речь?

- О совокупном взгляде на проблему, который возник из общения с коллегами, из печатных работ, из опыта по другим регионам, из своих собственных наблюдений за больными. В результате этого сложилось мнение о том, когда и что надо делать, какие задачи выполнять.

- На ваш взгляд, как Тверская область противостоит новому вирусу? Как мы держимся по сравнению с другими?

- Скажу сразу – даже лучше некоторых. Мы же находимся между двумя столицами. Санкт-Петербург и Москва – это, по сути, ворота для инфекции из Европы. В этих городах самое большое количество заболевших. И так как мы находимся между ними, то в той или иной степени нас это затрагивает. На данный фактор мы ориентируемся и учитываем все зоны риска. И, судя по цифрам, довольно неплохо.

- Еще месяц назад в больницах говорили о нехватке средств защиты. Что сегодня?

- У меня таких проблем в больнице не существовало. Было другое: определенный страх, непонимание – сколько будет больных, сколько потребуется этих средств, как быстро они расходуются. Мы не знали, на сколько нам хватит того, что у нас есть. А прогнозировать поначалу было трудно. Сейчас уже есть определенная статистика по количеству заболевших в день. Поэтому сегодня мы лишь планово пополняем запасы, и всё. Кроме того, если раньше был дефицит на рынке, и средства защиты приходилось искать, то теперь и местные предприятия подключились, и спектр этих самых средств защиты стал гораздо выше. Так что в этом вопросе стало полегче.

- Какой ваш режим работы сегодня? Устаете?

- (вздыхает…) Мне кажется, что и администрация, и врачи, все мы сейчас работаем 24 часа в сутки. У всех у нас, как бы это сказать, ненормированный рабочий день. Если удается отдохнуть, то мы этому очень рады. Хватает ли времени на сон?.. А-а-а, уже привыкли, - с улыбкой отмахивается Владимир Удалов. – Не привык я только к одному – к изоляции. Больше всего мечтаю сейчас с детьми пообщаться. Я их изолировал еще в марте месяце. И с тех пор не видел. Только по телефону общаемся. Они соскучились. Я соскучился. Но что делать? Надеюсь только, что в ближайшее время все-таки встреча состоится.

- Есть ли изменения сейчас по количеству поступающих пациентов?

- Последние недели эта цифра практически стабильна. Статистика у нас такова: сколько поступило, столько и выписалось. Причем с каждым днем отмечается рост выписанных больных и более-менее сохраняется на одном уровне количество пациентов, которые поступают. Еще неделю назад больных поступало больше, чем выписывалось. Сейчас ситуация более ровная. И главное, что она прогнозируемая.

- Многие специалисты говорят о второй волне заболевания осенью. Вы верите в это?

- Сложно сказать. Но я думаю, что вирус пришел надолго и с ним придется жить. Заболеваемость этой инфекцией будет, это безусловно. Это теперь, как и грипп, надолго. А вот будет вспышка или нет – другой вопрос. Может быть, появятся препараты, которые будут профилактировать данное заболевание и резких скачков не произойдет. Но то, что заболевание такое теперь есть и нам с ним жить, это точно. Тут кстати надо учитывать, что у людей появится естественный иммунитет на него.

- Точно появится?

- Однозначно. Это закон эпидемиологии развития инфекционных заболеваний.

- Ваша главная рекомендация всем нам?

- Элементарно соблюдать основные правила гигиены – мыть руки и носить маску. Но самое главное - набраться терпения, доверять врачам и понимать, что это люди, которые преданы своей профессии и хорошо знают свое дело.