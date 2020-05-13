В День Победы - новый дом мечты!

Иногда мечтам свойственно сбываться. И данная история именно об этом. В марте текущего года холдинг «Эко-Тепло» совместно с «Комсомольской правдой»-Тверь» запустили благотворительную акцию «Квартира в подарок ветерану». В ней мы обратились к своим читателям: «Ваша знакомая, бабушка или прабабушка - ветеран Великой Отечественной войны или ветеран трудового фронта? Она воевала на фронте или работала в тылу? Ей чуть больше 90 лет? И она хотела бы жить на свежем воздухе в городе Конаково, в новой квартире на берегу Волги? Тогда расскажите нам о ней, о ее непростой судьбе, об условиях жизни и пришлите фото».

Собрать весь присланный материал и определить тех, кому действительно необходимы квартиры и кому они по-настоящему будут в радость, предполагалось до 9 мая. Чтобы именно в день Великой Победы сообщить добрую новость ветеранам. Список претендентов определял президент холдинга «Эко-Тепло», почетный и заслуженный строитель Российской Федерации Юрий Шеляпин. Именно он выступил инициатором уникального благотворительного проекта, решив от себя лично отблагодарить именно женщин за вклад в общее дело Победы.

президент холдинга «Эко-Тепло», почетный и заслуженный строитель Российской Федерации Юрий Шеляпин

Поиск достойных претендентов был не прост. В итоге счастливыми обладательницами квартир в новом доме стали сразу 15 замечательных женщин: Любовь Алексеевна Новокрещенных, Александра Константиновна Кулагина, Анна Сергеевна Путивцева, Анна Павловна Кошкина, Нина Ивановна Старова, Александра Ивановна Петрищева, Наталья Фроловна Трофимова, Дарья Григорьевна Семенова, Валентина Александровна Дианова, Татьяна Айзиковна Кокарева, Мария Павловна Фомина, Раиса Николаевна Рубцова, Галина Михайловна Макеева, Александра Павловна Булатова, Зоя Ивановна Бессонова. Причем 11 из них - тверичанки, а четыре из Москвы

СЕРТИФИКАТЫ ЛИЧНО В РУКИ

Жилой комплекс «Дом на Учебной» расположен в центре Конаково. Выполненный в классическом стиле, современный многоэтажный красавец был сдан в эксплуатацию в декабре 2015 года. В доме 14 этажей, три секции, пандусы и по два лифта в каждом подъезде. Строили на совесть - все квартиры здесь большие и улучшенной планировки. Однокомнатные по 48-59 кв. м, а двушки - 80-91 кв. м. Именно эти квартиры и решено было дарить ветеранам. Несмотря на то что дом расположен в центре города, это тихий спальный район, вокруг - благоустроенная территория, парковка для автотранспорта, развитая инфраструктура: рядом городская больница, аптеки, железнодорожный и автовокзал. Всё это планировалось заранее, ведь изначально было известно, кто здесь будет проживать: люди, для которых так необходимы комфорт и уют.

Жилой комплекс «Дом на Учебной»

- Ответ на вопрос, в чем заключается комфорт для пожилого человека, как продлить его здоровье и поддержать жизнелюбие, не так уж и сложен, - рассказывает автор проекта, глава холдинга «Эко-Тепло» Юрий Шеляпин. - Это обычные человеческие желания: покой, живое общение и, конечно, своевременная и профессиональная медицинская помощь рядом. Пожилой человек должен быть уверен, что его не бросят одного. А женщина тем более. Изначально сертификаты на новые квартиры планировалось вручать в День Победы в роскошном поселке Ольгино, который также построил Юрий Шеляпин. Однако эпидемическая ситуация внесла свои изменения. Поэтому встреча прошла в режиме онлайн, а затем каждой из женщин сертификаты привозили лично, соблюдая при этом все правила безопасности.

КВАРТИРА ВМЕСТО БАРАКА ВЕТЕРАНУ ВОВ

Как восприняли известие о получении жилья новоселы? Конечно, не поверили. Впрочем, это были лишь первые эмоции.

Наталье Фроловне Трофимовой 86 лет. Ее судьба непроста и даже трагична. Семилетним ребенком в Великую Отечественную войну она оказалась в Польше, где прошла ужасы немецких концлагерей. Знающие ее люди говорят, что с тех пор она очень редко улыбается. Сегодня Наталья Фроловна живет в поселке Красное Знамя. А тогда, в начале 1940-х, проживала в деревне Кцынь Калужской области. С началом войны, наступлением врага и оккупацией ее деревни 7-летняя девочка стала разведчицей и передавала партизанам ценные сведения. Затем была свидетелем того, как сожгли ее родной дом, видела, как умер от удара сапогом ее младший брат, а затем стала узницей концлагеря. Домой, а точнее на пепелище родного дома, вернулась только после Победы.

Всю жизнь жила скромно, в крохотной комнатке старого деревянного барака, что и жильем-то назвать сложно, и много работала. Говорит, что местные власти ей помогали утеплять стены, чтобы не задувал ветер, а большего она и не просила. Наталья Фроловна - одна из тех, кто получил сертификат на новое жилье. И пусть она сначала не верила и даже отказывалась, но потом передумала. Теперь бабушка Наташа будет жить в теплой, светлой квартире. Какой она и была достойна.

Наталья Фроловна Трофимова

НОВОЕ ЖИЛЬЕ ВЕТЕРАНУ ВОВ

Ее соседкой станет 95-летняя Дарья Григорьевна Семенова, про чью жизнь и вовсе можно написать книгу.

Родилась она на Украине в 1924 году. В девять лет осталась круглой сиротой (сначала от туберкулеза умер отец, потом и мама), и ее определили в детский дом, где Даша окончила восемь классов школы. В 1940 году вместе с сестрой поступила в Саратовскую фельдшерско-акушерскую школу и уже в 1942 году стала работать в эвакогоспитале Саратова, а чуть позже попала на фронт. Первое боевое крещение Дарьи произошло под Курском, где шли ожесточенные бои. За всё время войны эвакогоспиталь не раз перебрасывали с места на место, в разные части фронта. Поэтому девушка побывала много где: в Польше, Белоруссии. Кстати, именно в Польше она однажды видела Василия Сталина. Однако своим самым ярким впечатлением считает присутствие при заключении акта о капитуляции, куда ее 7 мая 1945 года пригласили вместе с другими девушками-медиками.

После войны осталась в медицине. В 1947 году работала медицинской сестрой в госпитале инвалидов Отечественной войны. А в 1954-м, когда на базе Ленинградского стоматологического института был основан Калининский государственный медицинский институт, ушла работать на кафедру хирургической стоматологии старшим лаборантом. Здесь и проработала до 1989 года (более 35 лет) старшей медсестрой на кафедре стоматологии детского возраста. До недавних пор Дарья Григорьевна - ветеран труда, почетный работник ТГМА - жила в маленьком домике за Тверцой. А сейчас готовится к переезду в новую просторную квартиру в Конаково. И очень этому рада.

Подводя итоги благотворительной акции, Юрий Шеляпин подчеркивает, что такие проекты необходимы. А на вопрос, почему он помогает, отвечает просто: - Квартира в этом доме - не просто новое и обустроенное жилище, это возможность продлить жизнь, ведь долголетие напрямую зависит от качества жизни. И я не могу не помогать в этом. Можете назвать это просто потребностью моей души. Ведь когда кто-то рад, я счастлив!

ВАЖНО

Юрий Ефимович Шеляпин - президент московского строительного холдинга «Эко-Тепло». Более 55 лет своей жизни посвятил застройке нашей столицы. Сейчас Юрий Ефимович - крупный инвестор строительства уникальных зданий не только в Москве, но и за пределами города. Сегодня он занимается комплексным развитием элитного поселка Ольгино в Конаковском районе Тверской области.