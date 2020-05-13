Карта распространения COVID-19 в Тверской области 13 мая: 44 человека выписались из больницы
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На 13 мая в регионе подтверждено 942 случая заболевания COVID-19. Со вчерашнего дня выздоровели 44 человека. Всего 417 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. На сегодня 515 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
10 человек с подтвержденным коронавирусом умерли за весь период. Такие данные приводит региональный оперштаб.
В этих районах Тверской области заражённых больше всего на 13 мая 2020 года:
Тверь 332 (+4)
Кимры 237
Конаковский район 137
Лихославльский район 56 (+3)
Калининский район 27(+1)
Кимрский район 25
ИСТОЧНИК KP.RU
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