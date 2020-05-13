2020-05-13T12:16:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 13 мая: 44 человека выписались из больницы

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Ирина ТАРАСОВА
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В этих районах Тверской области заражённых больше всего на 13 мая 2020 года. Фото: ПТОВ этих районах Тверской области заражённых больше всего на 13 мая 2020 года. Фото: ПТО
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 13 мая в регионе подтверждено 942 случая заболевания COVID-19. Со вчерашнего дня выздоровели 44 человека. Всего 417 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. На сегодня 515 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

10 человек с подтвержденным коронавирусом умерли за весь период. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В этих районах Тверской области заражённых больше всего на 13 мая 2020 года:

Тверь 332 (+4)

Кимры 237

Конаковский район 137

Лихославльский район 56 (+3)

Калининский район 27(+1)

Кимрский район 25

ИСТОЧНИК KP.RU

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