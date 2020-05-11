«Люди готовы помогать»

Тверская область – не самая богатая в России. И с приходом пандемии местным властям пришлось решать те же вопросы, что и во всех регионах страны: как подготовить имеющиеся стационары к приему больных с коронавирусной инфекцией, где взять в должном количестве средства индивидуальной защиты – в том числе для врачей. Но к этому вопросу подошли без паники и экзальтации, не стали кивать на Москву и недостаточный бюджет, обратились к местному бизнесу и простым гражданам. И оказалось, решать вопросы по-прежнему можно «всем миром».

Не правда ли, знакомая картинка из телевизора: переполненные больницы, усталые врачи в защитных халатах – «космонавты». Врачи – самая уязвимая категория граждан, ведь именно они каждый день находятся на «передовой» борьбы с коварным невидимым врагом. И для них хирургическая пижама, защитный костюм, резиновая обувь, бахилы, шапочка, очки, респиратор и три пары перчаток — не перестраховка, а необходимый минимум. За последние месяцы не раз приходилось видеть, как медики Испании, Италии, Франции и даже США жалуются в соцсетях на острую нехватку средств защиты. Оно и понятно – к пандемии не было готово ни одно государство. Есть проблема нехватки таких средств защиты и в нашей стране. Но вот подходить к этой проблеме можно по-разному. Можно хлопнуть дверью и отказаться выходить на работу (к счастью, таких случаев все-таки единицы), можно ждать указаний и помощи от Москвы. А можно всё решить своими силами.

Так сделали власти Конаковского района – одного из самых густонаселенных в Тверской области: он включает 6 городских и 10 сельских поселений. Исторически сложилось, что многие москвичи имеют здесь дачи, и сейчас порядка 250 тысяч москвичей находятся в карантине на территории района.

Первым делом, не дожидаясь вспышки инфекции и тяжелых пациентов, власти Тверской области приняли решение открыть инфекционный госпиталь на базе Центральной районной больницы (ЦРБ), чтобы каждый заболевший житель мог получить своевременное лечение. Перед властями Конаковского района встала непростая задача: в первую очередь требовалось провести небольшую реконструкцию, в частности, перегородить палаты, чтобы исключить контакт между больными. Кроме того, медикам требовались многоразовые средства индивидуальной защиты. Но где взять для этого денег, если они не предусмотрены районным бюджетом?

«Мы обратились за помощью к местным коммерсантам, и те не только вложили средства «для галочки», но и сами приняли непосредственное участие, ежедневно контролируя качество исполнения, - пояснил глава Конаковского района Олег Лобановский. - Были возведены перегородки, разделяющие зоны на «грязные» и «чистые», проведены работы по покраске, замене дверей, установке сантехники. Закуплено оборудование по дезинфекции одежды медиков. Были сделаны все необходимые преобразования, чтобы больница могла принимать пациентов. Люди вложили столько денег, что больница не помнит такого отличного состояния уже лет 20».

Но ремонт-ремонтом, а нужны еще и средства индивидуальной защиты для врачей – те самые «скафандры», что уже примелькались по телевизору. Обнаружилась еще одна проблема – в Конаковском специализированном Доме ребенка для малышей заболеваниями центральной нервной системы сотрудники решили «самоизолироваться» прямо на своих рабочих местах, чтобы не подвергать детишек опасности заражения. Вот только питания для круглосуточного пребывания воспитателей не было предусмотрено. И тогда администрация района обратилась к населению. Откликнулись многие, в том числе и земляки, работающие в компании «Норникель». Вопрос был решен буквально за сутки – 50 многоразовых защитных костюмов для больницы и целая машина продуктов для персонала Дома ребенка отправились в Конаково.

Глава района не скрывает своей гордости за земляков: «Сейчас в область завезены тысячи костюмов для медиков, проблема снята. Но хочется поблагодарить всех, кто откликнулся в самое трудное время. Прекрасно, что у нас столько людей, готовых помочь».