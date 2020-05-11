2020-05-10T21:05:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 11 мая 2020 года: за сутки 18 человек выздоровели после коронавируса

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 867 человек
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области растет количество заболевших коронавирусом Фото: ПТОВ Тверской области растет количество заболевших коронавирусом Фото: ПТО
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 11 мая 2020 года: случаи заражения 8867 (+45 за минувшие сутки). На карантине 523 (+27). Выздоровели - 334 (+18 за минувшие сутки).

Умерли 10 человек (0 за минувшие сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

Тесты на COVID-19 в регионе сдали 35961 человек, за последние сутки – 355.

ИСТОЧНИК KP.RU

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