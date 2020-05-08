2020-05-08T15:35:35+03:00
Общество

«Россети ФСК ЕЭС» полностью обновит парк коммутационного оборудования подстанции 220 кВ «Андреаполь» в Тверской области

Начался второй этап модернизации подстанции 220 кВ «Андреаполь», питающей западные и северные районы Тверской области
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Фото: «Россети ФСК ЕЭС»Фото: «Россети ФСК ЕЭС»
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На объекте будет установлено современное коммутационное элегазовое оборудование класса напряжения 220 кВ. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») инвестирует в проект 200 млн рублей. Ранее уже был обновлен парк выключателей 110 кВ. Выполнение всех запланированных работ позволит значительно повысить надежность электроснабжения региона, усилит связь Тверской и Смоленской энергосистем.

До конца 2021 года планируется установка трех элегазовых выключателей 220 кВ, 11 комплектов разъединителей, четырех трансформаторов тока и двух трансформаторов напряжения. Также будет проведена модернизация систем релейной защиты и автоматики. Все новое оборудование произведено на российских предприятиях и обладает высокими показателями надежности.

Работы реализуются поэтапно в условиях действующего энергообъекта без ограничений в подаче электроэнергии потребителям. Ранее, в 2017-2018 годах, на подстанции 220 кВ «Андреаполь» была выполнена замена семи масляных выключателей 110 кВ на современные элегазовые аналоги.

Установленная мощность подстанции составляет 125 МВА. От ее надежной работы зависит электроснабжение города Андреаполь с населением около 7 тыс. человек, а также передача электроэнергии Смоленской ГРЭС потребителям Тверской области.

Выключатели являются основным коммутационным оборудованием подстанции. В случае возникновения короткого замыкания (КЗ) они прерывают ток, предотвращая распространение аварии. Элегазовые выключатели обладают лучшими эксплуатационными и техническими характеристиками по сравнению с воздушными и масляными аналогами. У них кратно меньшее количество отказов, ниже затраты на обслуживание и ремонт. Выше износостойкость, надежность и отключающая способность, т.е. они могут отключать более сильные токи КЗ. При этом в сравнении с масляными выключателями, которые ранее применялись на подстанции 220 кВ «Андреаполь», у элегазовых аппаратов ниже нагрузка на аккумуляторную батарею.

ИСТОЧНИК KP.RU

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