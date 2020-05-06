Что делать, встретив змею: в Твери проснулись гады ползучие

В Тверь пришла настоящая весна: защебетали птицы, к солнцу потянулись все живые твари. Но не всем тварям рад городской человек. В соцсетях появились фотографии змей, обнаруженных в черте Твери.

Под фото - бурные обсуждения: кто-то интересуется, как отличить гадюку от ужа, кто-то переживает за безопасность детей и советует без разбору бить пресмыкающихся лопатой.

Насколько опасны гадюки, как отличить ядовитого гада от ужа и что делать, если вы обнаружили змею, - об этом «КП»-Тверь» побеседовала с доктором биологических наук, профессором, заведующим кафедрой биологии ТвГУ Андреем Зиновьевым.

Уж или гадюка?

Всем же рассказывали в детстве: если на голове змеи есть жёлтые пятна - это уж. С тех пор ничего не изменилось.

- Уж обычно чёрный. Но гадюки тоже бывают чёрные, поэтому их могут путать. Самое заметное отличие ужа - два жёлтых пятна на затылочной части головы, - рассказывает Андрей Зиновьев. - Иногда пятна могут объединяться в полукольцо. Могут быть пятнышки впереди или позади глаза. По форме пятна тоже могут быть разные, но если они есть - это не гадюка. Гадюки же у нас бывают чёрные, без пятен, либо светлой узорчатой окраски: сероватой, пепельной. Цвет этой окраски может варьироваться в зависимости от субстрата (место обитания и развития организмов. - Ред.).

Чёрная гадюка слева, уж справа. Фото: Алексей БУЛАТОВ, Олег РУКАВИЦЫН

У-у, аспид!

В переносном смысле аспид - что-то подлое и зловредное. Буквально - обширное семейство ядовитых змей. Так вот, гадюка (семейство гадюковых или виперовых) ни в прямом, ни в переносном смысле к аспидам не относится.

Гадюка не выползает к человеку намеренно и не нападает просто так: человек ей не интересен. Встретив гадюку, лучше просто разойтись миром.

- Человек представляет для этой гадюки большую опасность, чем она для него. Она не нападёт первой. Увидев человека, змея постарается поскорее уползти. Если ползти некуда или гадюку преследуют, она попробует напугать: остановится, поднимет голову. Но это, конечно, не кобра, она не сможет прыгнуть или плюнуть ядом, - улыбается Андрей Зиновьев. - Максимум зашипит, сделает колебательные движения головой.

Если же вы схватите змею рукой или наступите на неё, она будет защищаться и укусит.

От укуса гадюки умирают?

- Яд нашей гадюки не обладает гемолитическими (способность разрушать эритроциты. - Ред.) или нервнопаралитическими свойствами, - говорит Андрей Зиновьев. - Но это чужеродный белок. Он более всего опасен аллергической реакцией, которую вызывает.

Поэтому, если змея вас укусила, примите любое антигистаминное средство и обратитесь в ближайшее медучреждение. Не забывайте, что очень опасны укусы гадюки для детей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Существенно возрастает опасность для здоровья, если змея укусила вас не в ногу, а выше - особенно в районе груди, шеи, лица. Тут нужно действовать немедля.

Уж, кстати, тоже способен весьма чувствительно укусить, если испугается. Его укус не ядовит, но в кровь может попасть инфекция. Так что змей лучше напрасно в руки не брать, а позволить им ползти своей дорогой.

Зачем змеи ползут к людям?

Сейчас змеи появляются на открытых пространствах и выползают к людям, потому что нуждаются в солнечном тепле.

- В отличие от нас с вами змеи зависят от температуры окружающей среды, поскольку они холоднокровные животные. Им необходимо нагреться, чтобы быть активными, - объясняет профессор. - А где лучше всего можно нагреться от солнца? На открытых площадках, пнях, в широких колеях у тропинок.

Получив свою дозу тепла или почуяв опасность, змея уползёт.

- А ещё сейчас змей мы замечаем гораздо чаще потому, что нет густого растительного покрова, в большинстве мест ещё прошлогодняя, сухая, прибитая зимним снегом растительность. Змей хорошо видно. Как только вырастет густая трава, мы с вами просто перестанем их замечать, - говорит Андрей Зиновьев.