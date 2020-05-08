2020-05-08T11:21:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Как еще одна ипотека: «Комсомольская правда» посчитала, во сколько в Твери обойдется правильное ношение масок

Даже дешевые маски не всем по карману
Алина ПЕТРОВА
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Обязательного масочного режима, уже введённого в некоторых регионах России, в Твери нет, пока нет.

Количество инфицированных COVID-19 в регионе растёт: на 8 мая заболевших уже 784. Индекс самоизоляции в последние дни низкий (1,7 по пятибальной шкале Яндекс)- на улицах много людей. Кризис отсутствия масок в розничной продаже снят - они появились на прилавках магазинов и аптек.

Как стало известно «КП»-Тверь» введение масочного режима в регионе обсуждается на уровне регионального Минпромторга.

Вот мы и решили посчитать, сколько же работающему жителю Твери придется потратить на защиту от вируса. Итоговая сумма впечатляет!

Итак:

В аптеках и магазинах одна маска стоит, в среднем, 35 руб. Роспотребнадзор рекомендует менять такое средство защиты каждые два часа.

Значит, за восьмичасовой рабочий день ношение маски обойдется в 140 руб. Плюс, две маски — на дорогу в общественном транспорте туда и обратно: еще 70 рублей. Итого: 210 рублей.

Умножаем 210 на 22 рабочих дня — столько примерно набирается за месяц: получается 4620 руб.

Приплюсуем еще по две маски на восемь выходных, в магазин ведь тоже надо. Получается 560 руб.

Итого: ношение разового средства защиты обойдется в 5 180 руб в месяц на одного.

В семье два человека? Тогда расходы удваиваются. Получается: 10 360 руб в месяц — примерно столько же, сколько ипотека или автокредит.

Есть ещё вариант: маски многоразовые тканевые. Купить и можно по цене от 70 рублей.

Однако, их нужно гладить и стирать правильно. При высоком температурном режиме. Иначе, ношение таких масок сможет стать опасным - микробы там скапливаются. Да и одной маской в день не обойдёшься. Есть ещё и более дорогие дизайнерские варианты: цена на них стартует от 250 руб.

Но, не отчаиваемся, поскольку мощности по производству одноразовых масок в регионе наращиваются, есть вероятность, что вскоре их стоимость снизится.

Графика: «Комсомольская правда»-Челябинск»

Графика: «Комсомольская правда»-Челябинск»

ИСТОЧНИК KP.RU

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