«Без Божьего промысла не обошлось»: священник-травматолог в Тверской области оказал первую помощь в больнице как в военное время

Никто бы и не узнал об этой истории, если бы не пост в соцсетях. Да, он был излишне эмоционален, но за ним угадывалось одно – страх, переживание за близкого человека и радость от того, что все завершилось благополучно. Из разряда чуда. Впрочем, без чуда и помощи свыше здесь действительно не обошлось.

2 мая – выходной день. Работы на дачах и в домах идут полных ходом. И надо же было именно в этот день жителю Москвы сломать ногу, да так, что хоть криком кричи.

- Стопа смотрела в одну сторону, сине-зеленый муж в другую, - напишет у себя на странице потом его супруга Наталья, кстати, медик по профессии. - Помогли соседи. Загрузили в машину. Я его обезболила, слава богу! Повезли в ближайший населенный пункт за 18 км. А оттуда я стала вызывать "скорую", чтобы его перевезли через паромную переправу и отвезли в Конаково. А "скорые" все на коронавирусе задействованы…

Представить себе эмоциональное состояние женщины можно. Какой коронавирус, когда любимому человеку плохо! Но "скорая" все-таки приехала.

- Добрались до поликлиники. А врачи все в стационаре. Вызвали... батюшку из церкви, который раньше работал травматологом, а потом ушел в сан. Он и помог. Спасибо тебе Батюшка-травматолог! – завершила свой пост Наталья.

Фото из поста Натальи. Фото: из архива Натальи Ворониной

ИЗ ВРАЧЕЙ – В СВЯЩЕННИКИ

Найти батюшку-травматолога оказалось не так-то просто. И все-таки через пару часов я уже разговариваю с иереем Виктором Никитенко. Мягкий, певучий, молодой голос. Кажется, что от силы лет 30 с небольшим. Узнав, как о нем написали благодарные пациенты, улыбается:

- Из церкви меня, конечно, не вызывали. По крайней мере, в тот день.

Виктор Александрович посвятил работе в травматологии 34 года и почти все из них в Конаковской ЦРБ. Там он начинал работать, туда же вернулся после двухлетних курсов по усовершенствованию врачей из Харькова. Последние 14 лет работал заведующим травматологическим отделением больницы. В эти же годы и пришел в церковь. Сначала ему предложили помочь на службе, затем закончил учебу в Калужской семинарии (чтобы еще лучше понять слово Божие) и стал дьяконом. А потом ему предложили стать священником.

- И я испугался... Думал, что не готов, не достоин. И тогда просто попросил: «Господи, открой свою волю». И Господь указал в Оптиной пустыне, куда я поехал, и сразу через трех человек – игумена, иеродьякона и монахиню. Я даже вопрос не успевал до конца задать, а сразу уже получал ответ, что там уже все решено, ты - священник. И я как-то сразу успокоился. Если есть воля Божия, значит надо служить.

После того, как иерей Виктор стал священником в храме Петра и Павла, что в посёлке Карачарово, ему пришлось оставить заведование в отделении ЦРБ. А потом и вовсе уволиться. Совмещать оба служения оказалось совсем непросто, да и духовник сказал, что не стоит.

В храме. Фото: из архива Виктора Никитенко

И ОБРАТНО В ТРАВМАТОЛОГИ

Но, как говорят, неисповедимы пути Господни…

Спустя два года события сложились таким образом, что в ЦРБ заболел ортопед, встал острый вопрос нехватки кадров. После письма главного врача владыке неожиданно было получено благословение. И с 9 января этого года Виктор Никитенко вернулся в медицину. Правда, не на руководящую должность, а врачом в поликлинику.

Ситуация с коронавирусом тогда только начиналась. Кто бы знал, что после того, как в апреле Конаковскую ЦРБ закроют вместе со всеми врачами на карантин, отец Виктор на две недели останется одним единственным травматологом на весь район. И он справился.

- Вы знаете, работать по благословению стало гораздо легче. Я просто выполняю послушание у Бога и все. В работе врача поликлиники, как правило, чаще всего возникают сложности, связанные с общением. Всегда много возбуждения, эмоций, напряжения, люди часто заводят на пустом месте бурление, шум, гам. А теперь Господь помогает утихомирить всех.

А может помогает и внешний вид доктора. Виктор Александрович думал поначалу принимать пациентов в подряснике. Но ему сказали, что в халате все-таки будет удобнее, да и волосы разрешили не стричь. Поэтому сестры сшили своему врачу большую длинную маску, чтоб и на бороду хватало.

После благословения свою работу в поликлинике отец Виктор называет послушанием у Бога. Фото: из архива Виктора Никитенко

ПРИНИМАЛ, КАК В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Вернемся все же к тому случаю. Пациента к отцу Виктору доставили измученного и с сильной болью.

- Это в бытовом понимании, вывих – небольшая травма. В медицинском же, как правило, это очень тяжелая травма. Если объяснить простыми словами, то все кости вышли из своих мест, что привело к большой деформации голеностопа и дикой боли. А у него еще и перелом ко всему прочему был. Проблема заключалась в том, что такую травму легче вправлять под обычным наркозом, но из-за карантина лечебный блок сегодня здесь закрыт, анестезиолога нет. Я посоветовал ехать в Тверь. Но так как до областного центра 90 км, и пациент бы не перенес дорогу, то они согласились на местную анестезию.

Отец Виктор помолился святой Матроне, ведь 2 марта был ее день и приступил. Аккуратненько, как в военное время. И все как-то получилось. Даже вывих удалось вправить, что для такой травмы выглядело как чудо.

- Не чудо, а Божий промысел. Без Его помощи не обошлось, - мягко поправляет меня батюшка. - Пациент сутки не спал, было сильное мышечное напряжение, что для такого вмешательства очень плохо. Но блаженная Матронушка помогла. Я и им на прощание сказал, чтоб помолились, поблагодарили её. Ведь она московская святая и охраняет жителей этого города.

Прощаясь, задаю вопрос, который мы старались обходить во время всего разговора.

- Тяжелее ли работать сейчас, во время инфекции?.. А мы с сестрами каждый день начинаем работу с молитвы. А потом делаем всё, что от нас требуется. Ведь всё в руках Божьих и вирус тоже. Мой сын инфекционист и на мой вопрос, когда все закончится, говорит сегодня – не знаю. И это честный ответ, ведь тут все перекликается: не только медицинская часть, но и духовная. У бога ведь не всё так просто. Поэтому окончание пандемии в какой-то степени зависит и от каждого из нас. Помните, с каких слов начинается служба в храме: «Миром Господу помолимся…» Поэтому главное сегодня не бояться и сохранять в душе мир...