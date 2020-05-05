Досуг-онлайн с 6 по 11 мая в Твери: День Победы, спектакли о войне и телепремьера «Старый вояка»

Ближайшие дни - это долгожданный праздник - 9 мая. И путь он в этом году пройдет в необычном формате, но это не означает, что мы не будем отмечать юбилей Великой Победы.

Будем. Но несколько иначе.

И все обязательно состоится - и Бессмертный полк, и акция "Георгиевская ленточка", и даже салют. А помимо этого будут и спектакли, и выставки и даже телепремьера.

КИНОПОКАЗЫ

Телепремьера «Старый вояка»

9 мая в 18:45 на телеканале «Россия-Культура» состоится телевизионная премьера дебютной короткометражной ленты молодого режиссера Сергея Батаева «Старый вояка».

В главных ролях - ветеран Великой Отечественной войны, народный артист СССР Владимир Этуш, для которого эта роль стала последней, а также заслуженная артистка России Ольга Тумайкина.

- Поздравляю съемочную группу, талантливых и любимых артистов, всех кто поддерживал и верил в нас! Отдельные слова благодарности всем нашим партнерам. Всем крепкого здоровья, любви и приятного просмотра! - обратился ко всем режиссер.

Напомним, режиссером короткометражной картины «Старый вояка» стал бывший актёр Тверского ТЮЗа, выпускник Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова Сергей Батаев. Для него картина стала дебютной работой.

Фильм основан на реальных событиях из истории Великой Отечественной. Работа над ним проходила в Тверской области, большей частью в музее под открытым небом Василёво под Торжком, а также в деревнях Змеёво, Савино, и Новинки.

На тот момент 96-летний Владимир Абрамович сыграл в фильме главную и, как оказалось, последнюю роль. Причем снимался он совершенно бесплатно, работая каждый день по 8-10 часов.

96-летний Владимир Абрамович сыграл в фильме главную и, как оказалось, последнюю роль. Фото: Наталья Зиганшина. Из личного архива Сергея Батаева

ТЕАТРЫ-ОНЛАЙН

Театр юного зрителя

ТЮЗ приглашает всех на свои онлайн-трансляции. В ближайшие дни зрителей ждут спектакли, приуроченные к 75-летию Великой Победы.

8 и 9 мая в 17:00 – «Ленинградская Мадонна» (14+), режиссер Алексей Пучков. (По дневникам и творчеству О.Берггольц).

Трудно назвать другого поэта, которого бы любили так, как любили Ольгу Берггольц осажденные ленинградцы. Как ждали они ее выступлений по радио, как прислушивались к ее голосу. Ее стихи и выступления на радио помогли ленинградцам выжить в насквозь промерзшем блокадном городе и не потерять человеческого достоинства. Голос Ольги Берггольц не зря назвали символом Победы, а поэтессу – «блокадной Мадонной» и музой осажденного города. В основе спектакля лежит личная биография и творческий путь поэтессы.

10 и 11 мая в 17:00 "Саня, Ваня, с ними Римас" (16+), режиссер заслуженный артист России Адгур Кове.

Это история нескольких крестьянских семей из далекой уральской деревни, чью спокойную жизнь разрушила война. Именно оттуда летом 1941 года добровольцами уходят на фронт два героя спектакля. Основной конфликт строится вокруг персонажа, которого долгие годы считают пропавшим без вести, и лишь по прошествии нескольких лет он неожиданно возвращается домой.

В спектакле много комических, сатирических, лирических и романтических сцен. Несмотря на то, что этот спектакль – о военном времени, войны в нём нет. Красной нитью проходит тема влияния войны на жизнь мирного народа, как под её влиянием меняется быт, характер, восприятие мира.

8 и 9 мая покажут спектакль «Ленинградская Мадонна». Фото: из архива ТЮЗа

Театр кукол

Тверской театр кукол принимает участие в новой Акции региональных театров кукол – «Весенняя карусель онлайн»! А это значит, что на странице в соцсетях можно будет увидеть спектакли театров кукол других регионов, а также принять участие в обсуждении постановок после просмотра!

9 мая в 18.00 зрителям предлагают отправиться в город Орел, чтобы увидеть спектакль «Про войну». Конечно, виртуально.

- Этот спектакль не о фронтовиках. Он о детях войны. Они были с мамами в тылу, но тоже видели войну. А вот как ребята её видели, что чувствовали и как по-детски наивно помогали бойцам на фронте, об этом и расскажет постановка. Главный действующий герой спектакля - смелая русская игрушка Петрушка, который помогает поднимать солдатам боевой дух своим задором и весёлым нравом.

Спектакль служит цели просвещения, патриотического воспитания, формирования нравственных ценностей у подрастающего поколения на примере героических событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, которые происходили не только на передовой, но и далеко за линией фронта.

Автор Н. Захарова. Режиссёр Г. Смирнова. Художник Г. Шехова 5+

АКЦИИ

«Георгиевская ленточка» - онлайн

4 мая Тверская область присоединилась к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В этом году акция пройдет онлайн формате.

Принять участие в ней могут все желающие. Правила просты: сфотографироваться с Георгиевской лентой, опубликовать фото на личной странице в соцсетях и ответить под ним на вопрос «Почему для меня важна Георгиевская лента».

Запись дополняется хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома. В описании к фото нужно пригласить к участию 5 друзей.

Если же ленты нет дома, то можно воспользоваться электронной фоторамкой «Георгиевская ленточка» в личном аккаунте через мобильное приложение Instagram и функцию «Истории».

Фоторамка доступна для добавления всем желающим в официальном аккаунте «Волонтеры Победы» - @vsezapobedu.

В акции могут принять участие все желающиеФото: Ольга Крыльцова

КОНЦЕРТЫ-ОНЛАЙН

Тверская областная академическая филармония отдыхает до 11 мая.

Следите за анонсами концертов и праздничных программ по ссылкам на YouTube-канал, которые будут опубликованы в социальных сетях Тверской филармонии в день проведения трансляций за несколько часов до их начала. Например, здесь.

Абонементы на следующий сезон АБОНЕМЕНТЫ Тверской филармонии 84-го концертного сезона 20/21. Внимание! В период до 31 мая на абонементы №№ 1–6 и абонемент «Камерата+» скидка 20%. Количество абонементов ограниченно! ВПЕРВЫЕ! Продажа ОНЛАЙН! Приобретайте абонементы на сайте филармонии! Подробности в кассе (4822) 34-64-34 и на сайте!

ВЫСТАВКИ-ОНЛАЙН

Виртуальные выставки в период действия режима самоизоляции из-за распространения коронавируса приглашает посетить всех желающих Тверской государственный объединенный музей.

Краеведческий музей представляет третий выпуск онлайн-выставки кукол «Песни военных лет». Он будет посвящен многим известной военной песне «Темная ночь».

Детский музейный центр приглашает на онлайн-выставку «Без билета по белу свету: путешествия в мире живой природы».

Музей Калининского фронта покажет выставку «Военные профессии в годы Великой Отечественной войны». Очередной выпуск посвящен работе спецкоров военных лет.

Все виртуальные выставки размещаются на сайте Тверского государственного объединенного музея и доступны для бесплатного просмотра.