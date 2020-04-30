2020-04-30T22:42:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В преддверии майских праздников губернатор Игорь Руденя рассказал о ситуации с коронавирусом в Тверской области

Глава региона пояснил, почему не закрыты границы области, как будут учиться школьники в майские праздники и об оснащении коечного фонда
Ольга ТРОФИМОВА
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Губернатор Игорь Руденя рассказал о ситуации с коронавирусом в Тверской области Фото: ПТОГубернатор Игорь Руденя рассказал о ситуации с коронавирусом в Тверской области Фото: ПТО
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30 апреля Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24" рассказал о ситуации с коронавирусом в Тверской области.

Диалог начали с обсуждения экономической ситуации. Отвечая на вопрос, глава региона отметил, что в период нерабочих дней, которые продлены в стране до 11 мая, в Тверской области разрешена работа производств и организаций, деятельность которых является непрерывной.

- Ряд предприятий Верхневолжья, в том числе малый и средний бизнес, продолжают работать в режиме развития региональной и федеральной экономики, при этом соблюдая все меры санитарной безопасности. В реальном секторе экономики сейчас трудится порядка 443 тысяч человек, - озвучил губернатор. - Особое внимание уделяется поддержке малого и среднего бизнеса. На этой неделе введен второй региональный пакет мер поддержки.

Вместе с тем Игорь Руденя рассказал, почему не стали закрывать границы региона. По его мнению, этим мы навредили бы сами себе.

Отметим, что в Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности, продлены ограничительные меры.

Закрыты детские сады, кроме дежурных групп, школьники и студенты учатсся дистанционно. Правда, в период нерабочих дней, с 1 по 11 мая, они освобождены от уроков и домашних заданий и продолжат обучение с 12 мая.

Отдельно обсудили статистику заболеваемости. На 30 апреля в Тверской области зарегистрировано 535 случаев заболевания коронавирусом. 51 заболевший выздоровел и выписан из больницы, три человека скончались, остальные остаются под наблюдением врачей.

Игорь Руденя подчеркнул, что более 40% случаев заражения коронавирусом протекает бессимптомно. У 22% больных заболевание протекает в средней тяжести, у 32% пациентов – в легкой степени. В среднем лечение занимает около двух недель, тяжёлых - от трех недель до одного месяца.

Коечный фонд в Верхневолжье увеличен до 1500 коек, сейчас завершается их дооборудование.

А еще 30 апреля в Тверской области стартовала акция по раздаче бесплатных многоразовых защитных масок населению.

- В первую очередь, маски будут раздаваться в муниципальных образованиях, где была зарегистрирована коронавирусная инфекции, и в дальнейшем охватит все 42 муниципальных образования региона, - отметил губернатор и еще раз напомнил, как важно соблюдать меры профилактики и личной безопасности для предупреждения распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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