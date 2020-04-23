2020-04-23T18:45:50+03:00
Общество

Работы над созданием Ржевского мемориала полностью завершены

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота сообщил, что памятник готов к открытию
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В Тверской области завершилось возведение Ржевского мемориала Советскому солдату. Фото: rzhev.histrf.ruВ Тверской области завершилось возведение Ржевского мемориала Советскому солдату. Фото: rzhev.histrf.ru
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В Тверской области завершилось возведение Ржевского мемориала Советскому солдату. О готовности объекта рассказал госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота. Открыть памятник планировалось к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, однако из-за ситуации с распространением коронавируса это решение отменили. «Провести торжественную церемонию мы сможем только тогда, когда это будет возможно. Главное, что мы готовы, будем считать, что сегодняшняя ситуация лишь продлит нам ожидание радости. Какой формат будет избран для открытия, сейчас сказать трудно, но мы ждем представителей всех государств постсоветского пространства. В рамках ли празднований Дня Победы или иначе — рады будем всем», — уточнил Рапота. По словам госсекретаря, мемориал произвёл на него сильное впечатление.

Ржевский мемориал Советскому солдату построен на месте тяжелых сражений 1942-1943-х годов. Комплекс посвящен героям Великой Отечественной войны, самоотверженно защищавшим Родину. В этом районе проходила Ржевская битва, которая принесла Красной армии огромные потери, но в то же время имела важное стратегическое значение. К 75-летию Победы в России готовилось большое количество проектов, цель которых — отразить историю Ржевской битвы. О боях подо Ржевом важно знать и помнить, ведь здесь сотни тысяч солдат проявили отвагу и стойкость в борьбе с врагом.

В настоящее время в музее при Ржевском мемориале осуществляется акция «Наша память». В рамках проекта граждане РФ, чьи родственники участвовали в боях подо Ржевом, могут прислать документы и фотографии солдат для оформления экспозиции. Кроме того, недавно Музей Победы организовал для молодежи конкурс стихотворений о Ржевской битве. В творческих работах участникам предложили поразмышлять о подвигах и жертвах, связанных со сражениями в районе Ржевско-Вяземского выступа. Итоги конкурса должны подвести 9 мая.

Также памяти героев Ржевской битвы посвящен художественный фильм «Ржев», премьера которого состоялась в конце 2019 года. Кинокартина основана на повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Снять фильм по мотивам произведения Кондратьева компании «Триикс Медиа» предложил петербуржский предприниматель Евгений Пригожин, чей дед был участником боев подо Ржевом, он же профинансировал съемки кинокартины. Центральным событием фильма стала защита красноармейцами деревни Овсянниково. Солдатам приходится вступить в схватку с преобладающим по численности врагом и одновременно научиться доверять друг другу.

Ржевский мемориал Советскому солдату был возведен по инициативе Российского военно-исторического общества и при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ, Правительства Тверской области и Музея Победы. Авторами проекта выступили скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Стоит отметить, что все работы велись на добровольные пожертвования граждан и организаций, что как нельзя лучше отражает огромную значимость проекта для миллионов человек не только в России, но и за ее пределами.

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