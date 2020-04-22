«Чтобы дети помнили» - история одной войны, рассказанная дочерью солдата

Часть 4 (окончание)

Яркая тетрадь с разноцветными бабочками… Именно так выглядят воспоминания, написанные 73-летней жительницей деревни Чадово Калининского района Тверской области Валентиной Терентьевой. С первого взгляда и не скажешь, что за красочной обложкой скрываются выстраданные строчки, тяжелые мысли и трудности реальной жизни простой деревенской женщины - мамы Валентины Сергеевны Анны Зарновой (в замужестве Ивановой).

Впрочем, эти мемуары не только о ней, но и обо всех стойких и сильных духом жителях одной небольшой деревушки. В память о тех, кто уходил отсюда на фронт и не вернулся домой, а также о тех, кто пришел с Победой и помогал налаживать мирную жизнь, 22 июня 2019 года здесь установили мемориал. Черный, гранитный, его замечаешь в центре деревни сразу за елочками… Инициатором выступил краевед Александр Лукьянов. Местные жители согласились, и средства на него собирали вскладчину. Позже их поддержали и спонсоры.

Над именами погибших на нем выбиты слова песни из фильма «Вечный зов»: «Земля родная помнит Вас, всех вместе, каждого отдельно»…

22 июня 2019 года в деревне Чадово установили мемориалФото: Ирина ТАРАСОВА

ТРУДНОСТИ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ

…Работа в деревне Чадово после освобождения Калинина была непростой. Маму поставили на скотный двор, откуда телок гоняли по любой погоде зимой поить на озеро Мошки. Но сначала надо было сходить топором прорубить проруби, лопатой выгрести льдины. И так два раза в день. А зимы были снежные и морозные, на глазах все мерзло.

С трехлетней сестрой Люсей сидел Виктор, так как до 1943 года школа не работала, и он пошел учиться только в 9 лет. Мама говорила, что как пробегаю по работе мимо дома, так загляну домой и спрашиваю, что делаете, а Виктор всегда отвечал: «Хлеб ем».

И ТРАГЕДИИ…

Осенью 1943 года умирает мой дед Николай Ермолаевич, ему было 75 лет. Жил он в Калинине у дочери, так как своего жилья не было. Деревенский дом в деревне Прудище они продали накануне 1941 года. Другой дом, что дядя Федя поставил на улице Красина в Калинине перед войной, сгорел, когда в городе были немцы. Так что бабушке и деду жить было негде, и они ходили по детям. Вот поэтому дед жил у тети Нади, а бабушка в это время жила у мамы.

В городе после освобождения было голодно, люди получали пайки. Мама, когда приезжала, привозила что-то из продуктов. Коровы у нее в то время не было, да и что можно было кроме картошки привезти? В город тоже часто не съездить. Через Волгу надо было переехать на лодке, а потом идти пешком. Да и из колхоза не отпускали, так как работали без выходных.

Последний раз к деду мама пришла незадолго до его смерти. Он уже не ходил от голода, ноги как столбы, опухшие, и просил маму, чтоб она принесла луку. Сказал: «Принеси мне луку, я его грызть буду». Мама пообещала, но не успела…

Узнав о смерти деда, мама и ее сестра тетя Вера из деревни Сухой ручей испекли две буханки хлеба и пошли в город. Там уже кто-то из детей сделали деду гроб, но он получился похожим на ящик. Решили купить нормальный гроб и отдали за него весь испеченный хлеб, а ящик–гроб расколотили. Говорят, что этого делать было нельзя, так как в семье еще кто-то умрет. И через некоторое время умерла сестра Люся. Ей было четыре года. Всю жизнь я ее жалею….

С первого взгляда и не скажешь, что за красочной обложкой скрываются тяжелые мысли, трагедии и трудности военной жизни простых людейФото: Ирина ТАРАСОВА

НЕОЖИДАННОЕ ПИСЬМО ОТ ОТЦА

В 1943 году в деревню приходит письмо от отца: «Напишите мне, живы ли мои родные». Мама рассказывала, что держу в руках письмо и глазам не верю. До этого ведь о нем ничего не было известно. Это уже потом он расскажет, что в 1941 году он попал к партизанам…

Мама говорила, что письмо от папы было как чудо, ведь приходили и похоронки. Потом отец уже стал писать письма, а в начале 1944 года пришел на побывку. Как мама радовалась! И хотя, как и прежде, работала без выходных и есть было нечего, но дом хоть какой-то был, и надежда что муж вернется тоже появилась. В деревне после этого к ней стали относиться лучше, зная, что муж жив и в партизанах.

За работу в войну маму и беженку тетю Дуню наградили медалями. Хотя в деревне работало много народа, но награду вручили только двоим.

Анна и Сергей Ивановы. Фото: из архива Валентины Терентьевой

ПОБЕДА!

Мама говорила, как радовались, что кончилась война. Все сразу стали надеяться, что жизнь будет лучше. С войны стали приходить мужчины, кто остался жив. А мой отец вернувшись на фронт после побывки, воевал до Дня Победы, не получив за эти годы ни одного серьезного ранения.

А вот сразу после Дня Победы и демобилизации их строем повели в баню. Отец шел с краю, и в него на полном ходу въехал пьяный военный мотоциклист. И вместо дома отец 10 месяцев, до марта 1946 года, пролежал в госпитале. После многочисленных операций нога стала короче на 10 см, и он сильно хромал.

Мама говорила, что узнала отца, когда он шел со стороны деревни Дуденево. Уже вечерело, она стояла у дома и увидала его. Сколько было радости... Родители мои любили друг друга и никогда не ругались за 17 лет, правда, многие годы из них забрала война.

P.S. Я была зачата в апреле 1946 года, а 7 января 1947 года в Рождество Христово в 2 часа ночи родилась. И вот пишу, что помню по рассказам мамы.

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