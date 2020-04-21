«Пойти всё на спад по идее должно в июне» - главврач Центра им. Аваева Каринэ Конюхова о работе во время пандемии

В период борьбы с распространением коронавирусной инфекции основное внимание привлечено к работе врачей. Именно они сегодня находятся в эпицентре происходящего. Именно на них свалилась серьезная ответственность за наше здоровье. И именно им приходится сегодня решать все вопросы и проблемы, о которых еще полгода назад никто из нас даже не мог подумать.

О режиме работы, буднях и о том, остается ли время на хобби, мы беседуем с главным врачом Центра имени Аваева, заслуженным врачом Российской Федерации Каринэ Александровной Конюховой. Именно в этом центре расположена одна из пяти лабораторий нашего региона, где делают анализы на коронавирус.

- Сегодняшнее время я бы назвала испытанием всех качеств: на прочность, на опыт, на все наши возможности и способности, в том числе сплоченность, команду и лидерство, а также на способность перестраиваться. Что мы и сделали в кратчайшие сроки.

За два дня в новом изолированном помещении с отдельными входом и вентиляцией нами была оборудована лаборатория. Все необходимые условия, требуемые по санитарным нормам, там соблюдены. Персонал одет в защитные костюмы, маски с фильтрами, поэтому в этом смысле всё хорошо. Если в первый день мы провели 30 исследований, то сегодня в сутки доходит до 650, что мы уже воспринимаем как норму.

Увеличивается и количество сотрудников лаборатории. Начинали мы с семи, которых забрали из централизованной лаборатории, перераспределив при этом функции между остальными сотрудниками. Сейчас с помощью наших коллег нам удалось набрать дополнительно врачей, лаборантов, регистраторов. Сегодня в лаборатории 14 человек, и это позволяет нам работать в круглосуточном режиме 7 дней в неделю. И днем, и ночью. Первое время сдвигали график, чтобы было по 2-3 часа на отдых. Позже в лаборатории было оборудовано место для отдыха, организовано привозное питание - обеды и ужины.

Что касается дезинфекции, то у нас она проходит каждые два часа. А в праздник Пасху мы всем дали выходной и провели генеральную уборку.

Сегодня в лаборатории Центра имени Аваева проходит до 650 тестов в сутки. Фото: из архива Каринэ Конюховой

- Вы открыли заново людей, которые вас окружают?

- Да, безусловно. Обострились все качества, которые и до этого были очевидны. Несмотря на мой многолетний опыт работы, для меня такая ситуация впервые. И я лишний раз могу сказать, что работаю с замечательным коллективом, который в любой ситуации, и в радости, и в беде, и в каких-то чрезвычайных ситуациях встает плечом к плечу, и все идут делать то, что должны делать. В этом смысле я счастливый руководитель. И я чрезвычайно благодарна коллективу за то, что в такой ситуации они не сдались, не отступили, не писали заявления об увольнении, не устраивали истерик. Достаточно было одного разговора, чтобы все поняли, что если не мы, то кто. Я надеюсь, что так и будет дальше.

Мы со своей стороны поддерживаем их и морально, и стимулирующими выплатами за тот период, что они уже отработали. Стараемся порадовать сотрудников лаборатории какими-то мелочами, гостинцами. Например, перед Пасхой каждому сотруднику лаборатории подарили по куличу, а в сам праздник дали выходной, чтобы каждый мог побыть с семьей, отдохнуть. Это был первый выходной за три недели.

И это всё, что может сейчас сделать администрация, чтобы поддержать людей, которые на передовой. Конечно, мы их освободили от всех побочных забот. Каждый сотрудник администрации находится на своем посту, чтобы обеспечить работу лаборатории, чтобы они не переживали, где взять средства индивидуальной защиты, пробирки, дезинфицирующие средства, приборы.

- В ряде медучреждений говорят, что со средствами защиты очень непросто. Их не хватает.

- Такая ситуация не только в Твери или в России. Мои знакомые живут в Швейцарии и тоже говорят, что средств защиты не хватает. Впрочем, я не могу отвечать за весь мир. Скажу за наш город. Предприятия сейчас работают с большими планами по выпуску этих изделий. Кроме этого, у нас много щедрых сердцем людей, которые откликаются на призыв помочь. Нам один раз привезли 500 масок, второй раз, которые сшили сами, и дальше мы уже передавали эстафету своим коллегам в других больницах, у которых тоже были перебои. Когда мы получили большой запас масок, а случилась проблема на станции скорой помощи, то мы и с ними поделились.

Сегодня всё медицинское сообщество проходит испытание на прочность, в том числе и по отношению друг к другу. Например, за прошлую неделю у нас полетели два прибора от перегрузки, но мои коллеги помогли и дали нам некоторые приборы во временное пользование. Алексей Геннадьевич Шалаев из противотуберкулезного диспансера и Центр-СПИД поделился с нами центрифугами. Помощь была и от Константина Леонидовича Шахматова из Клинической больницы скорой медицинской помощи, и от первой городской больницы… Поддержка сообщества сегодня очевидна. И это касается не только нашей лаборатории. У нас есть чат, где общаются руководители учреждений. Я вижу, как на любой клич сразу есть отклик. Если кто-то может, то сразу предлагают свою помощь.

- Ваш режим работы изменился?

- (Каринэ Александровна выдерживает паузу). Сейчас многое изменилось. Встаю в семь утра, спать ложусь в час ночи, а то и позже. Как восстанавливаюсь? Каждый день я мобилизуюсь, собираюсь с силами. Это потом, когда всё закончится, можно будет расслабиться. Может, тогда всё это напряжение как-то и проявится, вылезут какие-то болячки. А сейчас надо только держаться и быть сильной.

- Вопрос как к женщине. Вам бывает страшно? Если да, то когда?

- Мой руководитель, которого я считаю и своим учителем, Шаэн Гарегинович Хондкарян, когда-то сказал мне: «Запомни: руководитель - слово мужского рода». Поэтому тут все гендерные вопросы отпадают. Неважно, мужчина ты или женщина, если есть опыт работы, есть какие-то знания, есть желание что-то сделать - делай!

А страшно или не страшно, я бы назвала это другим словом - тревожно. Тревожно за семью, за сотрудников. Каждый свой рабочий день я начинаю с того, что говорю: «Не пренебрегайте средствами защиты». Наши сотрудники не могут пожаловаться на то, что у них чего-то не хватает. Да, тяжело работать в масках, в этих костюмах. Это непривычно, но всё равно это надо делать, чтобы сохранить здоровье людей. Для меня это самая большая тревога и самые большие переживания.

- Ваши надежды или ваши прогнозы относительно ситуации?

- Я не эпидемиолог. Но думаю, что на плато мы выйдем примерно через две недели. А пойти на спад всё по идее должно в июне. Но это всё, конечно, относительно.