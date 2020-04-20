«Чтобы дети помнили» - история одной войны, рассказанная дочерью солдата

Часть 3.

Воспоминания 73-летняя Валентина Сергеевна Терентьева посвятила своей маме, на долю которой выдались нелегкие испытания во время Великой Отечественной войны. Анне Николаевне Зарновой (Ивановой в замужестве) тогда было чуть больше 30. О муже на фронте не было известно целых три года. Но она не сдалась. Пережила бомбежку своего дома, эвакуацию, голод и холод.

- Как она смогла? Где нашла силы? - спрашиваю Валентину Сергеевну, с которой мы и беседуем в деревне Чадово, у ее родного дома.

- Любая женщина может выжить только благодаря детям. Только во имя них. Так и моя мама, - уверена Валентина Сергеевна.

ИЗ ОКОПА - В НЕИЗВЕСТНОСТЬ

…В окопе, после того как немцы взорвали дом, в октябре жить было холодно. А потому мама запрягла лошадь, привязала колхозную корову и поехали, а куда, сами не знали…

На реке в деревнях Савино и Слободке был бой, это недалеко, и было слышно. Когда ехали мимо, видели много наших убитых солдат. Мама говорила, что их везут, а с саней ручейками течет кровь. Заехали в Дудрово, там жила мамина сестра тетя Вера, и у нее были мамины родители. Когда дед увидел обожженного семилетнего Виктора, он спросил: «Кто это?» Мама сказала: «Да это же сын мой».

В деревне им сказали быстрее уезжать, а то и их разбомбят. Уехали… А потом узнали, что деревню Дудрово сожгли, сейчас там только одно дерево от тех времен.

Проезжая мимо наших войск, мама зашла в полевой госпиталь. Виктору там сделали перевязку, и они поехали дальше, в Пречистый Бор, что от Ленинградской дороги 20 км. В этом селе жила сестра бабушки по отцу монахиня Анастасия. Но когда туда добрались, то оказалось, что дом был уже занят, там жили беженцы или военные. Мама пошла к председателю, и он поселил ее и тетю Катю в хороший дом. А тетю Матрену с детьми - в другой дом.

Хозяйка у мамы была хорошая, давала ей квашеную капусту на щи, а корову нашу зарезали, так как кормить было нечем. А вот лошадь оставили, ее кормили еще два месяца. Мама просила разрешение у патруля пособирать сено, рассоренное при кормлении лошадей нашими солдатами.

Виктора мама водила в госпиталь, его там лечили. Бинты прилипали, их отмачивали и отрывали - он терпел.

Мама рассказывала, что в Пречистом Бору к ней один раз приходила тетя Маня Крупнова. Они жили в Калинине, но ушли после того, как его заняли немцы, и осели где-то за городом. Калинин покидали в спешке и ничего с собой не взяли, да и много ли в этот момент унесешь - такой страх кругом был.

А мама незадолго, как их разбомбили, получила расчет в колхозе зерном и смолола его на мельнице, которая была на реке Тьме или в Горловке. Сейчас это место так и называется «на мельнице». Муки получилось пять мешков, и на следующий день мельница перестала молоть. Что называется, успели… Эту муку мама всю взяла с собой в Пречистый Бор.

А когда к ней пришла тетя Маня, у нее не было ничего. Мама дала ей мяса (корову же зарезали), муки, полотенец, мыла, и тетя Маня всё еле унесла. Тетя Маня за это потом всю жизнь почитала маму, всегда кормила и угощала ее самым лучшим.

С этих слов и начинаются воспоминания Валентины СергеевныФото: Ирина ТАРАСОВА

ОСВОБОЖДЕНИЕ КАЛИНИНА И ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЧАДОВО

16 декабря Калинин был освобожден. Хозяйка Анна просила маму остаться, так она ей понравилась. Хозяйка говорила: «У тебя дома нет, а мой сын вернется с войны и на тебе женится». Но мама сказала, что у нее есть муж и она должна вернуться.

В Пречистом Бору немцев не было. Когда дошли слухи, что их выбили из города, мама стала собираться домой. А куда домой, если дома-то нет… Но решила ехать. Запрягла лошадь, посадила детей и поехала.

Мама рассказывала, что ехали дорогой с 17-го километра с поворота и по обе стороны лежало много убитых, а наших или немцев, непонятно. У кого рука поднята, у кого нога. Домой сразу ехать мама побоялась, так как у нас в деревне немцы были, и завернула в Мухино-Городище.

Узнав, что немцев в деревне нет, мама пошла в Чадово полем, чтобы всё проверить. На поле были ометы сена или соломы. Когда мама то шла, то бежала, кругом нее летали трассирующие пули. Слава Богу, мимо. Когда летит трассирующая пуля, то видно красную полосу. Пули шлепались рядом. Мама прижмется ненадолго к омету и дальше бежит. Узнав, что деревня свободная, мама вернулась за детьми и лошадью и поехали в деревню. И надо так, лошадь сдохла на другой день.

В этот дом и поселили Анну Иванову с детьми после того, как она вернулась в деревнюФото: Ирина ТАРАСОВА

НОВЫЙ ДОМ - НОВАЯ ЖИЗНЬ

Ей дали дом, в котором мы живем и сейчас. В то время в нем была канцелярия колхоза «Большевик», который состоял из трёх деревень - Чадово, Степаньково и Дуденево. В этом доме давали наряды на работу, проводили собрания, собирали налоги. Вот маму и поселили временно именно здесь.

На дворе стояли четыре коровы, и мама за ними ухаживала. Как бы тяжело ни было жить деревенским людям в деревне, но у всех были свои дома, своя крыша над головой, а у мамы не было дома, не было вещей необходимых, не было посуды, всё было утеряно при бомбежке.

Страшно представить жизнь моей мамы, это в наше время можно всё купить даже самому бедному человеку, а у мамы не было даже обычного решета, и провеять рожь было нечем. Ей из Степанькова дали стол, иконы. И началась для нее очень тяжелая жизнь. Виктор - после ранения, Люсе - два года, и надо работать…

Окончание следует.

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