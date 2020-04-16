«Чтобы дети помнили» - история одной войны, рассказанная дочерью солдата

Продолжение. Часть 2 (Часть 1)

Публиковать воспоминания и не познакомиться лично с их автором, Валентиной Сергеевной Терентьевой, было бы неправильно. А потому в один из дней мы мчимся в деревню Чадово, которая расположилась в междуречье Волги и Тьмы, недалеко от Больших Борков.

Подпрыгивая на дорожных ямах и наблюдая за мелькающими за окном елками и березками, ловлю себя на мысли , что уже еду по тем самым местам, о которых рассказывала автору рукописи ее мама… И все как будто обретает совершенно другой смысл.

Валентина Сергеевна, в пальто и алом платке, уже встречала меня у калитки старенького дома. На импровизированную лавочку она положила кусок пенопласта, чтобы было теплее, и уже пристраивала у забора свою трость. Разговор предстоял долгий, а в дом я идти не решилась, всё-таки коронавирус свирепствует…

С Валентиной Сергеевной мы беседовали у ее домаФото: Ирина ТАРАСОВА

НЕМЦЫ В КАЛИНИНЕ И В ЧАДОВО

...Мама, вернувшись из города после проводов отца, до октября 1941 года с детьми, Виктором и Люсей, так и жила в деревне Чадово. В октябре немцы подошли к Калинину и заняли его. Мама рассказывала, что советские войска шли через нашу деревню. Одни уйдут, другие придут. Заходили в дом, заполняли его так, что стоять было негде. Солдаты были голодные и зарезали поросенка у мамы, она услышала, что он завизжал, но что она сделает…

Напротив их дома был колодец, и туда все время подъезжали походные кухни, брали воду, поили коней. Много было людей, не протолкнуться. И вдруг в одну ночь все войска исчезли. А когда были бои и над деревней постоянно летали самолеты, то говорили, что аэродром в Мигалово заняли немцы. На другой день мама истопила баню и вымыла пол. А когда она пошла выливать воду, то увидела, что со стороны Мигалово летят 11 самолетов.

Придя домой, она сказала сестре: «Кать, 11 самолетов летят» и больше ничего не помнила. Услышала только звук у-ух, и как ноги оторвало от пола.

ВЗРЫВ

Очнулась в крови, но встала. Видит, что дом разрушен, а кругом валяются бревна. Стала кричать: «Где все мои?!». Увидела сестру Екатерину, оттащила ее от дома, посадила. У нее нога была перебита и болталась. Потом нашла дочку Люсю, ей было 2 года, на одной ножке не было валенка, тоже посадила рядом. Потом увидела дочь тети Кати Лиду, ей было 4 года, её придавило бревном, голову пригнуло к ногам, она была без сознания и вся черная. Говорит: «Кать, Лида-то твоя мертвая». «Ну, посади ее рядом со мной…», - сказала тетя. Но Лида, Слава Богу, ожила и до сих пор жива.

Колодец находился справа в березках. А дом, который разбомбили немцы - как раз напротив через дорогуФото: Ирина ТАРАСОВА

Мама говорила, что бегаю вокруг дома, ищу сына Виктора, кричу, и вдруг слышу какие-то звуки. А печка в доме была большая русская, и когда наши войска были в деревне, они давали муку и постоянно просили маму печь им хлеб. И мама много пекла, поэтому печь была сильно раскалена и после взрыва бомбы не разрушилась. Одна из стен только отошла от нее, и вот в этот промежуток, в горячую золу взрывом забросило моего брата головой вниз.

Когда улетели самолеты, то из деревни прибежали люди, и троюродный брат Иванов Борис Андреевич (ему в то время было 15 лет) и вытащил Виктора. Брат был весь обгоревший: обгоревшими была голова, правая рука и нога до кости. Он 8 или 12 часов был без сознания, а когда пришел в себя, то сказал: «Ой, маменька, миленька…».

Октябрь месяц, уже мороз и снег, куда деваться? Дома нет. А он был большой, пятистенный. Кухня была спереди, и ее при разделе отдали маме, а во второй, задней, половине жили родственники отца Емельяновы, сноха беременная и четверо или пятеро детей. Бомба попала как раз в их половину, и всех их убило и раскидало от дома далеко, а одну девочку откинуло на сарай за 150 метров.

Бомбы кидали и на деревню, но в дома больше не попали. Мамина сестра тетя Матрена тоже в это время жила здесь, город-то уже заняли немцы, и они оттуда убежали. Но на момент бомбежки тетя Матрена и ее дети, Антонина и Николай, были в бане за деревней, а потому уцелели.

Всех убитых собрали и похоронили за домами. За нашим домом была такая могила. И напротив Беловых или Карповых тоже была. Кто ж в это время понесет хоронить на кладбище…

Тетрадь исписана ровным почеркомФото: Ирина ТАРАСОВА

БЕЗ ДОМА, БЕЗ ПОМОЩИ

Маме после бомбежки было некуда идти, всем людям было только до самих себя. Кто закрывался в доме, кто бежал, куда глаза глядят.

Сзади разбомбленного дома был выкопан окоп, и в нём стали жить 17 человек. Среди них: тетя Катя, которой на сломанную ногу мама привязала досочки (она потом срослась, но была дугой, и тетя Катя хромала), обожженный семилетний больной Виктор, маленькая Люся (мама валенка так и не нашла и просто обмотала ножку), тетя Матрена с детьми, еще кто-то раненый, который постоянно стонал. Остальных не помню...

Мама говорила, что места в окопе совсем не было, посидишь на корточках, и то ладно. Какое там спать или что-то есть. Пробыли в окопе, конечно, недолго, холодно было и выпал снег. Мама запрягла лошадь, привязала колхозную корову, и поехали, а куда, сами не знают…

Продолжение следует.