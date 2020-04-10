Работа в Твери в период самоизоляции: где открыты вакансии и куда устроиться на подработку
«Кто знает, есть в городе работающий ломбард?» - вопрос на злобу дня опубликован в одной популярной публичной группе в соцсети. Чего греха таить, в связи с длительными выходными и периодом самоизоляции из-за коронавируса доход многих существенно уменьшится. Как минимум, это коснётся той многочисленной группы работников, чьи заработки напрямую зависят от выручки. Не говоря уж о людях, которым «повезло» наняться к не самым чистоплотным и законопослушным работодателям.
Подработку сегодня найти сложно: в строю лишь организации системы жизнеобеспечения, медицина и системообразующие предприятия. Тем не менее законные пути заработать есть. В большинстве случаев это может не стать работой мечты, но на сегодняшнем безрыбье она может кого-то выручить.
Работа для медиков
Для медицинских работников есть уникальное предложение, рождённое сегодняшними реалиями: хорошую работу предлагает московская клиника. Правда, временно.
В селе Вороновское на территории Новой Москвы совсем скоро откроют новую инфекционную больницу. Это будет современный медицинский центр на 500 мест, оснащённый новейшим оборудованием. Открытие, ориентировочно, запланировано на 20 апреля.
В медцентре есть вакансии, причём приглашаются специалисты из соседних с Подмосковьем регионов. Как сообщается в объявлениях на сайте Superjob.ru, московской команде требуется усиление профессионалами из ближайших областей.
Медиков центр приглашает на временную работу по срочному трудовому договору с возможностью максимально быстро прибыть и приступить к работе. На момент подготовки этого материала клинике требовались врачи анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, заведующий инфекционным отделением, лабораторные техники, санитары, лаборанты.
Зарплаты в объявлениях выгодно отличаются от тверских. Так, лаборанту, который будет проводить тесты на коронавирус, обещают платить до 144 тысяч рублей, а врачу анестезиологу-реаниматологу - до 350 тысяч.
На вакансии можно откликнуться на сайте Superjob.ru.
Почтальоны
«Почта России» в Твери предлагает работу почтальоном-курьером. Предприятие сейчас расширяет штат. Требуются люди любого пола и возраста, готовые большую часть времени проводить на ногах. К опыту работы требований нет.
Как рассказали нам по телефону, условием для приёма на работу будет согласие соискателя отработать как минимум два месяца.
Почтальоны-курьеры работают бригадами. Машиной их доставляют до рабочего участка, где почтальон пешком разносит корреспонденцию (до 10 килограммов). Рабочий график жёсткий: 5 дней в неделю, с 8:00 до 17:00. Зарплата складывается из оклада и премиальных по итогу работы бригады.
Узнать подробнее о вакансиях можно по телефонам: (4822) 32-14-42, 8-800-100-00-00.
Диспетчеры и операторы на почте
Такие вакансии также открыты на почте. Это работа в отделениях связи, и здесь от вас потребуют наличие основного общего образования и навыков работы с компьютером и оргтехникой. График работы: 5х2 либо сменный. Зарплата также складывается из оклада и премиальных по итогу работы. Узнать подробнее о вакансиях можно по телефонам: (4822) 32-14-42, 8-800-100-00-00.
Операторы колл-центров
В колл-центре компании «Билайн» есть вакансии операторов отдела продаж, онлайн-магазина и отдела сохранения (где делают выгодные предложения клиентам, решившим сменить оператора). Система зарплат: оклад плюс премиальные. Возможны дистанционное обучение и дистанционная работа.
Как сообщил нам сотрудник компании, требований к опыту работы фактически нет, хотя он и приветствуется, особенно в отделе сохранения.
Периодически появляются похожие вакансии и у других сотовых операторов, за вакансиями можно следить на их сайтах или специализированных сайтах поиска работы.
Доставка еды
В течение нерабочего месяца общепиту разрешена дистанционная торговля. Судя по увеличению сроков доставки из кафе и ресторанов, заказов много, а значит, и работа курьера-доставщика актуальна как никогда.
Крупные ресторанные интернет-агрегаторы в требованиях к соискателям указывают лишь наличие мобильного устройства, работающего на «Андроиде». Но оговаривается, что с такой работой лучше справляются молодые люди.
Если судить по многочисленным отзывам в интернете, работа в крупных службах доставки еды не лишена недостатков. Например, там действует очень жёсткая система штрафов. Плюсы - удобный график и возможность получать чаевые, на удачу, конечно. Хорошо, если у вас есть автомобиль: работать пешком и укладываться в график довольно сложно. Но необходимость авто в вакансиях не обозначена. Можно, кстати, работать и на велосипеде.
Заявки от соискателей крупные агрегаторы доставки еды принимают через интернет. Срок рассмотрения - до 10 дней.
Посыльные
Кроме доставки еды посыльные требуются также в крупные торговые интернет-площадки, имеющие службу доставки в городах Тверской области, и в курьерские компании.
Водителей-курьеров регулярно набирают интернет-аптеки. На сегодняшний день свободных вакансий в Твери не оказалось, но, как сообщил нам представитель такой компании, они могут появиться в ближайшее время в зависимости от количества заказов. Требования к соискателям: права категории В, наличие автомобиля, умение ориентироваться в городе и мобильное устройство на «Андроиде».
Водители
Продолжают набирать водителей и агрегаторы такси. Требований к соискателям не много: права категории В, стаж вождения от трёх лет, машина (есть требования по её возрасту, их надо будет уточнить) и все необходимые водителю документы (страховка и так далее). Возможны варианты аренды машины у самой компании. Также необходимо наличие телефона или планшета с операционной системой «Андроид». Чтобы устроиться на работу, нужно оставить заявку на официальных сайтах агрегаторов.
На специализированных сайтах поиска работы также имеются открытые вакансии для водителей категории С.
ИСТОЧНИК KP.RU
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