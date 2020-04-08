На Бежецком заводе «АСО» готовятся запустить новую линейку компрессоров

Попав на внушительную территорию (17 гектар) завода «Автоспецоборудование» в Бежецке, поневоле чувствуешь удивительное сопряжение нескольких исторических эпох. О времени царской России напоминают старинные здания XIX века с безупречной кирпичной кладкой, от СССР на стене одного из зданий XX столетия осталась советская мозаика с легко узнаваемым Лениным. Эти приметы былого соседствуют, а вернее колоритно «обрамляют» современное производство компрессоров, продукции с лазерными станками и другими навороченными агрегатами…

От поршня до винта и дальше

Корреспондент «КП»-Тверь» недавно побывал на градообразующем предприятии Бежецка и сразу окунулся в мир компрессоров. Инструкторами по этому «техническому дайвингу» выступили заместитель начальника отдела маркетинга Андрей Валентинович Крохмалюк и главный технолог Андрей Владимирович Лазарев.

Они рассказали, что, несмотря на мощную и качественную конкуренцию со стороны европейцев и массовый вброс на российский рынок дешевых и низкопробных китайских компрессоров, «АСО» продолжает держать марку.

- Мы продолжаем стабильно развиваться. Да, у нас нет особого прироста в объемах производства, но нет и спада, - сообщил Андрей Валентинович.

Сегодня завод выпускает целый ряд различных видов компрессоров с широким спектром по мощности и габаритам.

По-прежнему пользуются большим спросом поршневые компрессоры. У завода в линейке - 65 моделей. Они актуальны для предприятий с небольшой производительностью. Поршневые компрессоры проверены временем, относительно просты в изготовлении, но в то же время надежны, как АК-47. А также, что немаловажно, легко ремонтируются и заметно дешевле компрессоров нового поколения. Как пояснил Андрей Валентинович, на заводе все поршневые компрессоры размещены на ресиверах различной емкости и комплектуются электрическим приводом, но есть модели и с бензиновыми и дизельными. Винтовые компрессоры - это уже более современная тема. На «АСО» таких - больше 100 моделей. Но уже есть и «новички», пока, правда, в тестовом исполнении… Винтовые компрессорные установки высоконадежны и долговечны в связи с отсутствием клапанов и деталей, совершающих возвратно-поступательные движения, и отсутствием пульсаций сжатого воздуха. Их можно максимально близко устанавливать рядом с объектом потребления сжатого воздуха, что исключает потери из-за протяженных пневмосетей. Винтовые компрессоры бежецкого завода оснащены электронной системой управления для поддержки заданных режимов работы без участия оператора. - Конечно, по электронике мы пока отстаем от Запада, но постоянно работаем над ее совершенствованием, - уточнил Андрей. Преимущества винтовых компрессоров «АСО» - это простота в обслуживании, легкая замена отдельных узлов и деталей, приличная долговечность и, конечно, цена. Они примерно на 20-30% дешевле европейских аналогов. - Еще одна очень важная деталь: мы не экономим на комплектующих для наших компрессоров, закупаем только лучшие европейские. К примеру, «сердцем» наших компрессорных установок является проверенный немецкий винтовой блок Rotorcomp. Он позволяет сжимать воздух с более чем 35-процентной экономией энергии, - отметил Андрей Крохмалюк. Сравнительно новая и перспективная разработка завода - компрессорные установки серии «ESQ». Их фишка в автоматической системе регулирования частоты вращения электродвигателя. Это позволяет добиться значительной экономии электроэнергии. Среди главных преимуществ частотного привода - возможность подать потребителю только необходимое ему количество сжатого воздуха, поддерживать избыточное давление в пневмосистеме с точностью до 0,01 Мпа, сократить потребление электроэнергии в режиме холостого хода. Совсем новая, еще не выпущенная в массовое производство разработка - это установка, которую можно условно назвать «всё в одном». Здесь в компактном виде сразу и компрессор, и сушилка, и ресивер. Это очень удобная модель для производства.

Литейный цех Фото: Андрей Крохмалюк

Механический цех Фото: Андрей Крохмалюк

Отлаженный процесс

Линия производства на предприятии четко отлажена и работает без сбоев, как швейцарские часы. В этом я сам убедился, пройдя с главным технологом по раскинувшимся на территории «АСО» цехам. - У нас здесь полный цикл производства: от резки металла и литья заготовок до покраски и сборки продукции, - авторитетно заявил Андрей Владимирович в самом начале. Ходили мы по цехам довольно долго. Остановимся на самом интересном. Во-первых, на заводе еще в 2000-х годах начали процесс модернизации, и это сейчас дает свои результаты и видно, как говорится, невооруженным глазом. Так, Андрей с гордостью продемонстрировал два мощных швейцарских аппарата лазерной резки в кузнечно-заготовительном цеху. - Они приобретены в начале 2010-х годов и ни разу нас не подводили, работают сверхточно, - охарактеризовал лазерные комплексы технолог. В сборочном цеху Андрей с большим уважением показал итальянский сварочный автоматизированный станок. Варит он без искр, сразу присыпая шов песком. Но это не главное. Его фишка в том, что он сваривает сразу два кольца швов. - Это позволило нам в четыре раза увеличить производительность на этом участке производства, - поделился радостью Андрей Владимирович. - На старом станке нам приходилось сначала варить один шов, потом во второй приём - другой, а тут всё сразу. И качество шва на итальянском станке, конечно, более высокое. По высшему разряду оснащены также механический и малярный цеха завода. Здесь только новое современное оборудование. В первом уже несколько лет стоят крутые станки ЧПУ из США. Они полностью автоматизированы. Так что здесь работу сразу двух-трех станков может контролировать нажатием кнопок всего один работник. В условиях дефицита кадров это очень актуально. Также практически полностью автоматизирован процесс покраски изделий завода. Здесь установлены мощные окрасочно-сушильные линии порошковой окраски из Италии. Работнику необходимо только перемещать подвешенные ресиверы или компрессоры. Их заводят в огромный закрытый блок, откуда они уже выходят преображенными - ярко-синими. - Наша продукция сегодня расходится по всей России и многим странам СНГ, у нас около 100 дилерских и сервисных центров в стране, - подвёл итог Андрей Крохмалюк. Однако перед уходом с завода я еще зашел в местный музей. Зашел не зря. Узнал, что на заводе берегут свою историю. В музее хранится Книга почета, выпускавшиеся в годы революции пулеметы, а еще целых восемь пухлых томов о многочисленных рабочих династиях. Ими славен завод.

Комплекс лазерной резки Bystronic Фото: Андрей Крохмалюк

Важно

Помимо основной продукции - компрессоров разных модификаций - на заводе «АСО» выпускают воздушные ресиверы, магистральные фильтры, осушители воздуха, аппараты струйной очистки и моечные установки. Всего 200 наименований. В год с предприятия отгружается около 10 000 единиц продукции.

Наш адрес

АО «Бежецкий завод «АСО», Тверская область, г. Бежецк, ул. Краснослободская, д. 1. Тел. 8 (800) 550-46-17

Склад готовой продукции Фото: Андрей Крохмалюк

Сварка ресиверов Фото: Андрей Крохмалюк

Сборка поршневых компрессоров Фото: Андрей Крохмалюк

Сборка поршневых головок Фото: Андрей Крохмалюк

Линия окраски Фото: Андрей Крохмалюк

Линия окраски Фото: Андрей Крохмалюк

Линия окраски Фото: Андрей Крохмалюк

Линия сборки винтовых компрессоров Фото: Андрей Крохмалюк

Линия сборки поршневых компрессоров Фото: Андрей Крохмалюк