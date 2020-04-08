Пасха в Твери 2020: что будет отменено и что будет работать в период самоизоляции

Пасха в Твери 2020 отмечается 19 апреля, однако в этом году многие мероприятия в этот день будут отменены из-за периода самоизоляции и борьбы с коронавирусом.

В православных храмах по-прежнему проводят службы. Но церковь призывает прихожан оставаться дома, чтобы не подвергать риску себя и окружающих.

В этом году режим самоизоляции в связи с угрозой массового заражения коронавирусом продлен до 30 апреля, поэтому, очевидно, верующим придётся настраиваться на то, чтоб отпраздновать Пасху дома в семейном кругу.

Хлебозаводы и пекарни продолжают работать даже в период самоизоляции, и куличей на прилавках магазинов на Пасху в 2020 году хватит всем.

Правда, традиционное освящение символов Пасхи – куличей и яиц – в тверских церквях в 2020 году – вопрос пока открытый. Именно на середину апреля по прогнозам экспертов придётся пик эпидемии коронавируса в России.

Поездки тверичан на кладбища, для которых каждый год специально выделяются автобусы, в 2020 году в Твери на Пасху вряд ли состоятся. Правда, пока официальной информации по этому поводу от администрации города не поступало.

Кстати, православная церковь не приветствует посещение могил родных в Светлое Воскресенье, советуя отмечать этот праздник с близкими. Посещать могилы в Пасху - традиция из недавнего советского прошлого.