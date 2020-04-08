2020-04-08T13:44:07+03:00
Общество

«Сюрпризы» самоизоляции: Жители Твери жалуются, что плата за квартиру существенно выросла

Узнать о причинах роста цен пока не удается
Ирина ТАРАСОВА
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Пенсионер Леонид Самсонов получил квитанцию за март и обомлелПенсионер Леонид Самсонов получил квитанцию за март и обомлелФото: Ирина ТАРАСОВА
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До 10 числа каждого месяца необходимо оплатить услуги ЖКХ за предыдущий период. Об этом знают все. Впрочем, как знают и примерную сумму, которая начисляется. Однако последние два месяца стабильность была нарушена даже здесь.

Увидел квитанцию и обомлел…

Пенсионер Леонид Самсонов получил квитанцию за март и обомлел. Плата за квартиру в марте выросла более чем на 2000 рублей. Почему? Непонятно.

- Странности с повышением я заметил в платежном документе от ЕРКЦ еще в феврале. А у меня ну никак не может быть просрочек и штрафов, я всегда исправно плачу на следующий день после зарплаты. Поэтому сразу побежал разбираться. Это было как раз перед тем, как они закрылись перед изоляцией. Девушка что-то очень долго проверяла в компьютере, но так ничего и не смогла мне объяснить. И я решил: бог с вами, заплачу. Думал, что уж в следующем месяце они разберутся. Но плата взлетела вверх еще больше! - чуть не плачет мужчина.

Считаем и сравниваем

Разбираемся в цифрах. Если еще в прошлом году плата по квитанции ЕРКЦ за стандартную двушку у Леонида Самсонова в зимний период составляла около 4000 руб. (капремонт - 368 руб. 06 коп., отопление («Тверская генерация») - 1614 руб., спецавтохозяйство - 192 руб. 99 коп.), то уже с декабря сумма за капремонт начала расти.

А к марту плата выросла по всем трем пунктам: капремонт - 1107 руб. 12 коп., отопление («Тверская генерация») - 4109 руб. 43 коп., спецавтохозяйство - 534 руб. 07 коп. Итого: почти 6000 рублей. Плюс пени, причем начиная с февраля.

К марту плата выросла по всем трем пунктам, особенно за отопление. Фото: Леонид Самсонов

К марту плата выросла по всем трем пунктам, особенно за отопление. Фото: Леонид Самсонов

И никаких объяснений, предупреждений. Ничего…

Ситуация действительно малоприятная. И что важно, не только у Леонида Самсонова. Сообщений жителей Твери о резком скачке платы за квартиру немало. Но вот дела, из-за закрытия ЕРКЦ в связи с самоизоляцией уточнить, почему же цифры резко скакнули вверх, не представляется возможным.

На сайте самой организации указано: «Клиентские офисы ООО «ЕРКЦ» находятся на дистанционном обслуживании. Получить консультацию по начислению и оплате за жилищно-коммунальные услуги в данный период можно следующими способами: направив обращение на электронную почту организации hotline@erkc-tver.ru или по номерам телефонов горячей линии: 8-800-23-43-069 и (4822) 41-66-70».

Дозвониться, как вы понимаете, невозможно. Приходиться писать. И пока только лишь надеяться на ответ.

Надежда - на прокуратуру

Ждать у моря погоды Леонид Самсонов не собирается. Один раз переплатил в феврале - и хватит. Поэтому пошел к юристу.

- В настоящее время мы с юристом написали электронное письмо в ЕРКЦ с просьбой предоставить информацию о долге (если такой есть) с конкретным указанием периода и с выпиской с лицевого счета. В крайнем случае мы ждем разъяснение, почему так выросла плата. Если никакого ответа не последует, то буду обращаться в прокуратуру. Письмо мы тоже уже составили. Пусть проводят проверку о законности начислений. Согласитесь, никакая самоизоляция и карантин не отменяли закона и его соблюдения?!

Правительство РФ запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до конца года Фото: Олег УКЛАДОВ

Правительство РФ запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до конца годаФото: Олег УКЛАДОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

До конца года за неуплату за ЖКХ штрафовать не будут

Правительство РФ запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

В нем говорится о приостановлении начисления пеней за несвоевременную оплату ЖКХ, взносов за капремонт. Мишустин сообщил, что эти решения приняты на фоне распространения коронавируса. Он также объявил мораторий на отключение коммунальных услуг за неуплату.

Кроме того, одной из мер поддержки семей с невысокими доходами стало продление права получать субсидию на жилье и коммунальные услуги до 1 октября без дополнительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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