2020-04-07T16:05:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Работа МФЦ в период самоизоляции в Твери: как работают, как записаться

Рассказываем, как можно получить услуги в МФЦ в период самоизоляции с 8 апреля
Алина ПЕТРОВА
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Как будут работать МФЦ в период самоизоляции в Твери с 8 апреля.Как будут работать МФЦ в период самоизоляции в Твери с 8 апреля.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Многофункциональные центры в Твери временно на период самоизоляции изменили режим своей работы.

Губернатор Игорь Руденя 4 апреля подписал постановление о продлении в Тверской области дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

В нем, в частности, говорится, что до 12 апреля включительно в филиалах МФЦ не принимаются документы лично от граждан.

Выдача документов производится в электронном виде, а также по ранее поданным заявлениям в установленном порядке по предварительной записи.

Напоминаем, что многие из государственных услуг можно получить, не выходя из дома, на сайте www.gosuslugi.ru. Например, можно записать ребенка на получения места в детском саду, заказать справку об отсутствии судимости, получить информацию о рынке труда (выписку из банка вакансий).

Проконсультироваться можно по телефонам горячей линии (8-800-450-0020) и филиалов ГАУ «МФЦ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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