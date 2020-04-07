Досуг-онлайн с 7 по 15 апреля в Твери: Архивные спектакли, сказочные иллюстрации и "Ритмы весны"

Когда весна окончательно воцаряется в мире и в душе каждого из нас, то все проблемы мироздания пусть немного, но отходят на второй план. В этом и есть магия этого времени года, магия пробуждения природы и всей жизни в целом.

Наверное этим объясняется и желание всех творческих людей украсить сегодняшние реалии прекрасными и яркими красками. И пусть все это пока создается на расстоянии, но, мне кажется, мы уже научились ловить эти посылы света и добра даже так...

МАСТЕР-КЛАССЫ

Арт-марафон «Онлайн Макаронина»

1 апреля стартовал творческий арт-марафон «Онлайн Макаронина» от Студии Дианы Зименс. Он будет длиться весь месяц, и плюс в том, что присоединиться к нему можно в любой день.

- Правил нет - все в ваших руках, приветствуются любая инициатива и нестандартный подход. Материалы для творчества можно использовать любые. Допускается выполнение заданий не по очереди: можно пропускать, объединять несколько заданий в одно, - уточняет художница.

Желательно! Выкладывать свои работы можно у себя на стене Вконтакте с обязательным хэштегом #онлайн_макаронина и ссылкой на группу «Студия Дианы Зименс». Тогда Диана их обязательно заметит.

Приятные бонусы! Самые активные участники смогут получить авторские подарки лично от Дианы: наборы почтовых открыток, деревянные значки и магнитики ручной работы, картины-сувениры на холстиках, а также ваши портреты, цифровые и традиционные.

И еще. Каждые пять дней Диана Зименс будет выбирать самого творческого участника, а в конце марафона будет определен победитель, который получит главный приз.

Марафон продолжается. Фото: Диана Зименс

ТЕАТР

Театр драмы

Тверской театр драмы приглашает на очередные онлайн-показы. В ближайшие дни зрители смогут посмотреть архивный спектакль с участием народных артистов ТАТД. Ведь эта неделя проходит под девизом «Виват народные артисты!» Ссылки на показы - на официальных страницах ТАТД.

- С 6 по 8 апреля зрителям предлагают посмотреть онлайн-спектакль «Обрыв» (страницы романа в двух частях). Режиссер - народная артистка России В.А. Ефремова. 18+ Продолжительность - 60 минут и 113 минут. Премьера состоялась в 1997 году.

Спектакль «Обрыв» шел на сцене театра более десяти лет. Эта постановка, приуроченная к 185-летию со дня рождения Гончарова, - уже второе обращение Ефремовой к «Обрыву». В 1992 году она была приглашена для постановки «Обрыва» в Малый театр. Центр спектакля - перекресток женских судеб: бабушки,Татьяны Марковны Бережковой, и внучки Веры. Всеми силами бабушка, пережившая в молодости тайную страстную любовь, старается уберечь внучку от надвигающейся трагедии. «Но где взять сил, чтобы удержать и остеречь…»

В ролях: Наина Хонина, Дарья Плавинская, Ирина Погодина, Борис Лифанов, Николай Бутрехин, Владимир Чернышов, Наталья Плавинская, Александр Павлишин, Никита Березкин, Леонид Брусин, Ирина Андрианова, Наталья Бурдина, Андрей Журавлев, Людмила Линская, Валентин Кулагин.

- С 9 по 11 апреля - спектакль «Елизавета против Елизаветы» (версия трагедии «Мария Стюарт» в 4 действиях). Режиссер - народная артистка России В.А. Ефремова. Премьера состоялась 20 сентября 2002 года. 18+.

Версия трагедии «Мария Стюарт» в переводе Бориса Пастернака. Спектакль долго шел на тверской сцене и с успехом был показан во время гастролей в Москве на сцене Малого театра в 2004 году.

В ролях: Ирина Андрианова, Вера Рычкова, Константин Юченков, Александр Чуйков, Залим Мирзоев, Леонид Брусин, Георгий Пономарев, Андрей Журавлев, Александр Павлишин, Владимир Чернышов, Вячеслав Грибков и др.

Эта неделя в тверском театре драмы проходит под девизом «Виват народные артисты!. Фото: скрин с видео спектакля "Обрыв"

Театр юного зрителя

Театр продолжает знакомить жителей региона со своими спектаклями. Конечно, в режиме онлайн. На этот раз будет представлена программа для школьников. Хотя и взрослым будет что посмотреть. Ссылки показов - на официальных страницах ТЮЗа.

8 апреля в 12:00 - А. Пушкин, «Сказка о царе Салтане», режиссер Евгений Зимин, 6+

9 апреля в 12:00 - М. Горький, «На дне», режиссер Вячеслав Лымарев, 12+

10 апреля в 12:00 - «Русалочка», по мотивам сказки Г-Х. Андерсена, режиссер Лариса Лелянова, 6+

11 апреля в 12:00 - Н. Гоголь (инсценировка М. Булгакова), «Мертвые души», режиссер Наталья Лапина, 14+ 12 апреля в 17:00 - Марина Крапивина, «Тайм-аут», режиссер Владимир Скворцов, 16+

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония Тверская филармония предлагаем вниманию горожан график онлайн-трансляций наиболее ярких и запоминающихся музыкальных программ.

8 апреля в 14:00 - Программа для всей семьи. Музыкальная сказка «Дюймовочка». 10 апреля в 16:00 – Концерт ретро-эстрады «В ритмах весны». 12 апреля в 14:00 - Программа для всей семьи. Сказка с оркестром «Тайна волшебной лагуны или приключение дельфина по имени Динь.

ВЫСТАВКИ

Рисунки к Дню Победы

В рамках подготовки к празднованию юбилея Победы тверской центр творческого развития «Солнечная речка» (руководитель Надежда Архипова) подготовил серию детских рисунков. Юные художники вместе с родителями читали рабочие материалы, которые вошли в альманах «Национальность - человек. Победе - 75», знакомились с героическими страницами истории своей страны и Тверского края. А затем все мысли и эмоции выплеснули на бумагу, создав яркие, наполненные патриотическим смыслом рисунки.

Организаторы отобрали 30 лучших рисунков. Победителями станут авторы пяти лучших работ в номинации 6-8 лет и столько же в номинации 9-15 лет. Все лауреаты получат призы.

Все 30 работ с краткими пояснениями и порядковым номером можно посмотреть в группе Вконтакте на странице «Национальность - человек. Победе - 75», а также проголосовать за 10 лучших.

Иллюстрации Александра Кукушкина

Детский музейный центр ТГОМ продолжает знакомить своих гостей и друзей с новой выставкой, которая, как и все сегодня, проходит онлайн.

На этот раз виртуальные посетители смогут увидеть иллюстрации к книгам тверского художника Александра Кукушкина. Это рисунки в «Необыкновенных приключениях Карика и Вали» Яна Ларри, в фантастических романах Айзека Азимова «Конец вечности» и «Сами боги». Иллюстрировал он и многочисленные сказки братьев Гримм.

Увидеть выставку можно Вконтакте, в группе «Детский музейный центр».

С иллюстрациями Александра Кукушкина знакомит онлайн Детский музейный центр. Фото: Александр Кукушкин