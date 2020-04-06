Доставка торта, аниматор в маске и свадьба-онлайн: На какие развлечения жители Тверской области согласны в период самоизоляции

В список тех, кто наиболее пострадал от самоизоляции и вынужденных каникул, попали организаторы праздников и руководители event-агентств. Однако дни рождения, юбилеи и даже свадьбы никто не отменял.

Как с этим обстоят дела сегодня и на что надеются те, кто всегда отвечал за наше с вами хорошее настроение?

ПРАЗДНИК СВОИМИ СИЛАМИ

- Ну что, друзья! Наступает время аниматора! Ростовые куклы и надувные - это наша защита. Теперь можно и гулять, и в магазин ходить! И не нужна нам собачка, - бодрится в соцсети ведущий-аниматор праздников Елена Чернявская.

Но это редкое исключение. Проблемы, конечно, есть. И у всех. Просто аниматоры не привыкли их выносить на всеобщее обозрение. Как-никак они же трансляторы позитива и радости.

Итак, что на сегодня остается актуальным. Это тортики, цветы и воздушные шары, которые доставляют прямо на дом. И все развлечения-онлайн: квесты, викторины от партнеров с призами. И еще видеопоздравления, в настоящее время часто бесплатные.

- Они и раньше были, но теперь спрос на них растет. Поэтому мы наряжаемся в костюмы и поздравляем и детей, и взрослых с их памятными датами, - делятся организаторы праздников.

Что касается непосредственной работы самих аниматоров с выездом на дом, то здесь сложнее.

- Уже в середине марте нам ставили условие, чтобы мы были в закрытых масках. И даже на дни рождения девочек приходилось выезжать Человеку-пауку… Что делать, лицо закрыто только у него, - рассказывает Ольга Воеводова, ведущая праздников «Чудесное настроение». - Однако в последнюю неделю и это утихло. Народ выжидает и лишний раз не рискует.

Зато в Твери появилась новая услуга от агентств по развлечениям - сдача в аренду оборудования. И это предложение действует для тех, кто мечтал когда-то побыть аниматором и провести праздник самостоятельно и без лишней помощи.

Например, одно из тверских агентств предлагает взять в аренду на весь день следующий реквизит: машину мыльных пузырей, костюмы или ростовую куклу, светомузыку, баллон с азотом для дымовухи и опытов, воздушные шары. При этом агентства указывают: «Мы гарантируем абсолютную чистоту и исправность любого нашего реквизита. Он будет доставлен вам на дом курьером».

Даже на дни рождения девочек приходилось выезжать Человеку-пауку. Потому что он в...маске. Фото: из архива Ольги Воеводиной

СВАДЬБЫ - ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН

Ладно дни рождения, а вот что делать со свадьбами?

- У меня ни одной не отменилось, - рассказывает дирижер отличного настроения, как она сама себя называет, резидент Международной лиги ведущих Татьяна Архипенкова. - Но это не означает, что я их провожу. Пока нам с клиентами удается сдвигать свадебный сезон. Происходящее в Китае сразу изменило всю картину: народ сам с марта все свадьбы перенес на более поздние даты. То же самое сейчас происходит со свадьбами апрельскими и майскими.

Причина переноса свадеб объясняется и тем, что в области закрыли рестораны. А свадьбы дома, по словам аниматоров, - это редкий случай. Не лето же…

Кстати, свадьбы-онлайн, некоторые из которых уже даже прошли в стране, в Тверской области не приживаются. Да и организаторам праздников это совсем не по душе:

- Свадьба-онлайн – это, мягко говоря, бред… Такие видео, пусть и шутливые, уже появились в сети. Видеопрезентация в zoom: ведущий у себя дома, гости у себя, молодожены у себя… И смешно, и грустно. Наши люди пока на это не идут. Что касается отмен, то они, конечно, есть, не у всех же есть финансовая подушка безопасности. Но их все-таки не так много. Народ у нас надеется на лучшее, пусть и через несколько месяцев. И большинство готово подождать.

А пока что даты свадеб молодожены переносят на лучшие временаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Р.S.

Пока тверские ведущие надеются, что время онлайн-свадеб не пришло, в других регионах уже обкатывают и такие варианты. Например, в Уфе, где уже провели первую онлайн-свадьбу. С автором видео, которое набрало в интернете уже более 160 000 просмотров мы и поговорили.

- Признаюсь вам, это ненастоящая свадьба, а постановка, - рассказал "КП-Тверь" уфимский ведущий Михаил Васильев. - Если подробнее, то придумывали мы все с моей супругой Екатериной Васильевой. В съемках участвовали наши друзья и родственники. И интересно, что снимали мы это всё уже во время самоизоляции. Объясняли актерам, что нужно делать и режиссировали тоже удаленно по видеосвязи.

И все-таки шутка шуткой, а если изоляция продлится полгода, то ведущий не исключает, что такие свадьбы вполне могут стать реальностью.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С разводами придется подождать

Самоизоляция коснулась и органов ЗАГСов. С 31 марта в соответствии с Указанием министра юстиции Российской Федерации Чуйченко все регистрации браков и их расторжение приостанавливаются. Расписаться или развестись теперь можно лишь в крайнем случае. Во всех остальных придется ждать.

В ЗАГСах Твери и области уточняют, что «государственная регистрация заключения брака переносится на новые даты (с согласия заявителей). При наличии особых обстоятельств, в частности беременности, государственная регистрация заключения брака производится только в присутствии лиц, вступающих в брак, без присутствия гостей, с применением средств индивидуальной защиты сотрудников. После каждой процедуры заключения брака сотрудниками проводится дезинфекция помещения кабинета и входа».