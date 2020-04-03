Тверская область в цифрах статистики: зарплаты вверх, рождаемость вниз

Главное статистическое ведомство Тверской области – Тверьстат – опубликовало свежие данные по основным социально-экономическим показателям региона.

«КП»-Тверь» подготовила для вас самые интересные цифры, характеризующие динамику развития Тверской области. Какие-то показатели наиболее очевидны в срезе изменения за год (с начала 2019 к февралю 2020 года). Те, что имеют сезонную зависимость (например, статистика браков), даны в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Из позитивных моментов можно отметить снижение задолженности по заработной плате и рост самих зарплат, правда, весьма неравномерный по разным отраслям. Ситуация с безработицей в годовом срезе достаточно стабильна, на протяжении всего года её уровень не превышает отметки в 4,3%.

А вот рождаемость по прежнему падает, и люди чаще разводятся, чем женятся: в январе 2020 года на 322 брака пришлось 452 развода.

Тверская область в цифрах статистики (кликните, чтобы увеличить):