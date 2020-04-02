2020-04-02T14:30:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: В жилых домах появились объявления о готовности помочь пожилым соседям в период пандемии

Если судить по комментариям в соцсетях, отношение к этому неоднозначное.
Александр ЖМУЛИН
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Те самые объявления, сделаны по одному образцу. Фото: vk.comТе самые объявления, сделаны по одному образцу. Фото: vk.com
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Объявления с предложениями помощи соседям в возрасте 65+ в связи с режимом самоизоляции на период пандемии коронавируса появились в домах на проспекте 50 лет Октября и улице Веселова. Возможно, подобные объявления есть еще где-то.

Граждане предлагают своим пожилым соседям, для которых коронавирус Covid-19 особо опасен, принести им продукты или медикаменты, а также оплатить коммунальные услуги. Как написано в объявлениях, помощь эта совершенно безвозмездная.

Народ в соцсетях отреагировал на подобные альтруистические порывы неоднозначно. Кто-то считает, что написавшим объявления нужен повод, чтобы не сидеть дома и шляться по улицам. Кто-то высказал мысль, что помощники могут притащить с улицы заразу и заразить пожилых. Однако нашлось гораздо больше людей, которые приветствовали благие порывы граждан.

«КП»-Тверь» удалось связаться с одним из альтруистов. Молодого человека зовут Иван.

- Я честно признаюсь, что не сам догадался предложить такую помощь, первым взялся мой знакомый, а я уже решил присоединиться, - рассказал нам Иван. - В соцсетях нашлось немало скептиков, но нами движет только желание реально помочь. И ничего более. Естественно, мы будем ходить в магазин или в аптеку за продуктами и лекарствами для пенсионеров исключительно в масках и перчатках, тщательно обрабатывать руки антисептиком. Всё это у нас есть.

Иван также в завершение разговора признался, что, когда увидел незнакомый номер (наш звонок), подумал, что звонят за помощью.

- Я разместил объявление вчера, но пока никто не обращался, - сообщил молодой человек.

Кстати, подобные объявления появляются не только в Твери, люди, добровольно желающие помочь пожилым соседям, есть и в других городах.

Однако хотелось бы предупредить пожилых людей, чтобы они проверяли, действительно ли желающие им помочь - их соседи, а не какие-то обманщики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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