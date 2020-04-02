2020-04-02T14:24:05+03:00
Общество

В выходные в Тверской области может прогреметь первый гром

А температура станет близкой к апрельской норме
Виктория ТУШКОВА
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Таких мощных гроз, конечно, ещё придётся подождать. Но первый гром на днях услышим!Таких мощных гроз, конечно, ещё придётся подождать. Но первый гром на днях услышим!Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ветреная, непогожая пятница станет прощальным реверансом холодного атмосферного фронта, покидающего наш регион. Впереди - настоящий весенний сюрприз!

- У нас сложились условия для первых весенних гроз, - сообщила «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Гром прогремит не везде, но местами в выходные его вполне можно ожидать. В целом же будет облачная с прояснениями погода, небольшие осадки и плюсовые температуры днём: в субботу +7, в воскресенье +4.

Ночами пока ещё прохладно: с субботы на воскресенье -2, а на понедельник до -5. Но уже скоро погоду начнёт определять антициклон, спешащий к нам из Европы. Ночами в первой половине следующей недели будет около нуля, а днём +4 … +9. Значит, движемся к апрельской норме со среднесуточной температурой в 5,8 градуса.

Атмосферное давление растёт: с 737 мм рт. ст. в пятницу до 761 мм рт. ст. в понедельник. Так что заряжаемся бодростью и весенним настроением, поддержать которое позволят частое проветривание и зарядка. Не болейте!

ИСТОЧНИК KP.RU

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