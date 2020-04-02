«Важно, чтобы закон был соблюден»: тверская коллегия адвокатов готова помочь гражданам соблюсти свои права в эпоху коронавируса

В непростое время эпохи коронавируса адвокаты столицы Верхневолжья организовали на базе коллегии «Интеллект Альянс» Штаб правовой помощи. Они готовы помочь своим землякам, как частным лицам, так и представителям бизнеса, не потерять в правах на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации. - Если права людей и бизнеса нарушаются, то нужно их отстаивать даже в такой трудной и постоянно меняющейся ситуации. Пишите, звоните, можно присылать даже голосовые сообщения. Всем постараемся помочь, - отметил председатель президиума тверской коллегии адвокатов «Интеллект Альянс» Юрий Новиков. Его коллега, руководитель гражданско-правовой практики коллегии Татьяна Кулик дала пояснения по правовым особенностям, важным для всех нас в это время.

Руководитель гражданско-правовой практики коллегии Татьяна Кулик

Председатель президиума тверской коллегии адвокатов «Интеллект Альянс» Юрий Новиков

Разъяснение по вопросам исполнения гражданско-правовых договоров в нынешних реалиях В правовом поле есть три юридические концепции, которые могут применяться при данной ситуации.

- Непреодолимая сила или форс-мажор (ч. 3 ст.401 ГК РФ)

- Невозможность исполнения обязательств (ст. 416, 417 ГК РФ)

- Существенное изменение обстоятельств (ст. 451 ГК РФ)

При форс-мажоре стороны должны руководствоваться условиями договора (если в нем прописаны форс-мажор и его применение) или нормами ГК РФ. Последствия форс-мажора - это снижение или полное исключение штрафов или пеней за ненадлежащее исполнение договора. Договор можно расторгнуть, если выполнить его условия невозможно и это можно доказать. К примеру, заказал партию товара (Китай, Италия), а границу закрыли, и поставка невозможна чисто физически. Разъяснение по вопросу взаимодействия с кредитными организациями Центробанк в связи с пандемией COVID-19 установил, что платежи по кредитам или займам, приходящиеся на эту неделю, переносятся на первый рабочий день после ее завершения - 6 апреля 2020 года. За это время заемщикам не будут начисляться дополнительные проценты и неустойка. Разъяснение по вопросам трудового законодательства Президент Владимир Путин 25 марта 2020 издал Указ № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». В Указе конкретизирован список учреждений, продолжающих работать в обычном порядке. Остальные работодатели должны или перевести работников на дистанционную работу, или установить нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Оформить переход на дистанционную работу можно двумя способами: 1. Если все согласны, то просто подписать дополнительное соглашение о том, что стороны меняют условия трудового договора. 2. Работодатель может издать приказ об удаленной работе. Тогда необходимо, чтобы сотрудники подписали о своем согласии. Работодатель не может уволить или отправить сотрудника в неоплачиваемый отпуск из-за объявленных нерабочих дней. Особенности выдачи листков нетрудоспособности в период пребывания на карантине Правительство РФ утвердило временные правила оформления листков нетрудоспособности и выплаты пособий лицам, подлежащим обязательному соцстрахованию, в период пребывания на карантине в связи с распространением коронавируса. Правила будут действовать с 20 марта до 1 июля 2020 года. Они распространяются на граждан, прибывших в Россию из стран, где есть коронавирус, а также на проживающих с ними лиц. Для этого надо подать заявление на сайт Фонда социального страхования России. Разъяснение по вопросам подачи налоговой отчетности ФНС и Минфин объявили о том, что в этом году срок сдачи обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган переносится. Крайним сроком будет первый рабочий день, следующий за 31 марта, то есть 6 апреля 2020 года. Обратите внимание, что только некоторые налогоплательщики имеют право подать заявление о получении отсрочки (рассрочки) взыскания налогов. Такой порядок распространяется на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сферах туризма и авиаперевозок, физической культуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии. За конкретными пояснениями и консультациями можно обращаться в коллегию «Интеллект Альянс». Адвокаты готовы проконсультировать бесплатно в режиме онлайн. Телефон +7 800-200-91-19. Подробнее на сайте: http://int-all.com/