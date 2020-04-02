2020-04-02T17:17:35+03:00
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Премьера перед пустым залом: «Гензель и Гретель» в Тверском ТЮЗе выведут всех из темного леса

О новом спектакле рассказывают режиссер постановки и директор театра
Ирина ТАРАСОВА
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Сдачу спектакля уже перенесли, но режиссер Екатерина Гороховская уверена, что премьера обязательно состоится. Фото: скрин с видео ТЮЗаСдачу спектакля уже перенесли, но режиссер Екатерина Гороховская уверена, что премьера обязательно состоится. Фото: скрин с видео ТЮЗа
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В сегодняшних реалиях всё издавна привычное и традиционное меняется на глазах. Поэтому, обходя всё происходящее, лучше сказать, что это время подталкивает нас к переменам и чему-то новому.

Именно так размышляют в Тверском театре юного зрителя. А как иначе, ведь только в этом сезоне в театре должны состояться две яркие премьеры - сказка «Гензель и Гретель» и драма «Головлёв».

СДАЧА СОСТОИТСЯ

Премьера спектакля по сказке братьев Гримм была запланирована на 10 апреля. Конечно, перед полным залом… Однако нынешнее время диктует свои правила и вносит коррективы.

- Мы уже перенесли сдачу на 15 апреля. И я надеюсь, что ситуация в стране не будет настолько усугублена, что мы не сможем это исполнить. На неделю мы смогли сдвинуть график постановочной группы, а вот что дальше, пока неясно. Показ мы планируем сделать в закрытом варианте. Пока так… - поделился с «Комсомольской правдой» директор ТЮЗа Александр Бахарев.

Сказку для храбрых очень ждут и зрители. Фото: ТЮЗ

Сказку для храбрых очень ждут и зрители. Фото: ТЮЗ

И действительно работа над постановкой идет полным ходом.

Эфир с режиссером спектакля «Гензель и Гретель» Екатериной Гороховской (режиссер, актриса и театральный педагог из Санкт-Петербурга - Ред.) должен был состояться в тверской студии радио «Комсомольская правда». Но в условиях изоляции Екатерина решила дать интервью для всех тоже в режиме онлайн.

Приведем небольшие выдержки из него.

- Передо мной стояла задача поставить что-то с известным названием, а с другой стороны, чтобы это была современная и интересная для зрителей 10, 11, 12 лет. Почему сказка? Потому что именно она говорит с нами о типичных вещах, которые мы проживаем, и с её помощью мы можем пережить очень важные моменты, которые порой в современной жизни пережить не так-то просто. Мы не собираемся просто развлекать или просто пугать. Мы собираемся вместе с вами, нашими зрителями, пройти очень серьезную историю, серьезный путь взросления.

Без леса никуда. Это будет большая гора, обшитая зеленой травой

Без леса никуда. Это будет большая гора, обшитая зеленой травой

ЧЕРЕЗ ЛЕС…

Известно, что над спектаклем работает уникальная постановочная группа, в основном из Петербурга. Художник спектакля - Саша Мохов, хорошо известный тверскому зрителю по спектаклю «Король Лир». Те, кто его видел, знают, какие роскошные там декорации, как стильно и эстетично выглядит этот спектакль. «Гензель и Гретель» будет не хуже: красивый свет от Александра Рязанцева, музыкальное оформление и пластика Юлии Колченской, с которой Екатерина Гороховская уже сделала 15 спектаклей. Так что команда работает слаженная, все понимают друг друга с полуслова.

Любопытно, что несмотря на сказочный формат, оформление спектакля будет довольно условным.

- Мы рассказываем историю о детях, заблудившихся в лесу и нашедших дорогу домой, поэтому главный элемент декорации - лес. Будет большая гора, обшитая зеленой травой, будут ручейки, пригорки, овраги, опасные озера, таящие в себе не очень добрых сказочных персонажей, которых, кстати, нет в привычном сюжете, - рассказывает Екатерина Гороховская. - Я целое лето читала сказки братьев Гримм, и у нас собрались очень важные образы из разных сказок. Например, появится такой персонаж, как черная кошка, которая сначала служит мачехе. У нас появляется белая голубка. Будет сцена с русалками, которые пытаются заманить Грету к себе. В спектакле много и лирических мест, и смешных, и настоящего экшена и драйва, а главное - будет смысл. Спектакль о том, что мы сами есть наш дом, что дом - это люди, которые рядом с нами, что без любви, поддержки и милосердия, без терпения невозможно ни счастье, ни собственно дом. Кстати, домик Гензеля и Гретель тоже будет. И даже две кроватки, которые будут стоять в углу.

А в оврагах и лесных озерах будут таиться не очень добрые сказочные персонажи

А в оврагах и лесных озерах будут таиться не очень добрые сказочные персонажи

В финале интервью Екатерина Гороховская, конечно, не могла не сказать о дне сегодняшнем:

- Cейчас нам всем очень трудно. И особенно трудно нам, артистам, потому что без вас, дорогие зрители, мы, конечно, не существуем. Мы можем сколько угодно репетировать, прогонять спектакли, но спектакль рождается только тогда, когда в зале сидит зритель - отзывчивый, понимающий или спорящий с нами, что тоже очень неплохо.

Наш спектакль выйдет в любом случае. Мы делаем все возможное, чтобы как следует подготовиться, как только закончится вся эта беда с коронавирусом, а она обязательно закончится - всё встанет на свои места, и мы с нетерпением будем ждать вас на нашем добром, страшном, мудром спектакле про любовь, дружбу и дом как главную ценность. Тверской ТЮЗ работает, не теряет надежды на скорую встречу с вами!

Екатерина Гороховская - Мы с нетерпением будем ждать вас на нашем добром, страшном, мудром спектакле про любовь, дружбу и дом

Екатерина Гороховская - Мы с нетерпением будем ждать вас на нашем добром, страшном, мудром спектакле про любовь, дружбу и дом

Большое интервью с Екатериной Гороховской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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