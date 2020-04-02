Премьера перед пустым залом: «Гензель и Гретель» в Тверском ТЮЗе выведут всех из темного леса

В сегодняшних реалиях всё издавна привычное и традиционное меняется на глазах. Поэтому, обходя всё происходящее, лучше сказать, что это время подталкивает нас к переменам и чему-то новому.

Именно так размышляют в Тверском театре юного зрителя. А как иначе, ведь только в этом сезоне в театре должны состояться две яркие премьеры - сказка «Гензель и Гретель» и драма «Головлёв».

СДАЧА СОСТОИТСЯ

Премьера спектакля по сказке братьев Гримм была запланирована на 10 апреля. Конечно, перед полным залом… Однако нынешнее время диктует свои правила и вносит коррективы.

- Мы уже перенесли сдачу на 15 апреля. И я надеюсь, что ситуация в стране не будет настолько усугублена, что мы не сможем это исполнить. На неделю мы смогли сдвинуть график постановочной группы, а вот что дальше, пока неясно. Показ мы планируем сделать в закрытом варианте. Пока так… - поделился с «Комсомольской правдой» директор ТЮЗа Александр Бахарев.

Сказку для храбрых очень ждут и зрители. Фото: ТЮЗ

И действительно работа над постановкой идет полным ходом.

Эфир с режиссером спектакля «Гензель и Гретель» Екатериной Гороховской (режиссер, актриса и театральный педагог из Санкт-Петербурга - Ред.) должен был состояться в тверской студии радио «Комсомольская правда». Но в условиях изоляции Екатерина решила дать интервью для всех тоже в режиме онлайн.

Приведем небольшие выдержки из него.

- Передо мной стояла задача поставить что-то с известным названием, а с другой стороны, чтобы это была современная и интересная для зрителей 10, 11, 12 лет. Почему сказка? Потому что именно она говорит с нами о типичных вещах, которые мы проживаем, и с её помощью мы можем пережить очень важные моменты, которые порой в современной жизни пережить не так-то просто. Мы не собираемся просто развлекать или просто пугать. Мы собираемся вместе с вами, нашими зрителями, пройти очень серьезную историю, серьезный путь взросления.

Без леса никуда. Это будет большая гора, обшитая зеленой травой

ЧЕРЕЗ ЛЕС…

Известно, что над спектаклем работает уникальная постановочная группа, в основном из Петербурга. Художник спектакля - Саша Мохов, хорошо известный тверскому зрителю по спектаклю «Король Лир». Те, кто его видел, знают, какие роскошные там декорации, как стильно и эстетично выглядит этот спектакль. «Гензель и Гретель» будет не хуже: красивый свет от Александра Рязанцева, музыкальное оформление и пластика Юлии Колченской, с которой Екатерина Гороховская уже сделала 15 спектаклей. Так что команда работает слаженная, все понимают друг друга с полуслова.

Любопытно, что несмотря на сказочный формат, оформление спектакля будет довольно условным.

- Мы рассказываем историю о детях, заблудившихся в лесу и нашедших дорогу домой, поэтому главный элемент декорации - лес. Будет большая гора, обшитая зеленой травой, будут ручейки, пригорки, овраги, опасные озера, таящие в себе не очень добрых сказочных персонажей, которых, кстати, нет в привычном сюжете, - рассказывает Екатерина Гороховская. - Я целое лето читала сказки братьев Гримм, и у нас собрались очень важные образы из разных сказок. Например, появится такой персонаж, как черная кошка, которая сначала служит мачехе. У нас появляется белая голубка. Будет сцена с русалками, которые пытаются заманить Грету к себе. В спектакле много и лирических мест, и смешных, и настоящего экшена и драйва, а главное - будет смысл. Спектакль о том, что мы сами есть наш дом, что дом - это люди, которые рядом с нами, что без любви, поддержки и милосердия, без терпения невозможно ни счастье, ни собственно дом. Кстати, домик Гензеля и Гретель тоже будет. И даже две кроватки, которые будут стоять в углу.

А в оврагах и лесных озерах будут таиться не очень добрые сказочные персонажи

В финале интервью Екатерина Гороховская, конечно, не могла не сказать о дне сегодняшнем:

- Cейчас нам всем очень трудно. И особенно трудно нам, артистам, потому что без вас, дорогие зрители, мы, конечно, не существуем. Мы можем сколько угодно репетировать, прогонять спектакли, но спектакль рождается только тогда, когда в зале сидит зритель - отзывчивый, понимающий или спорящий с нами, что тоже очень неплохо.

Наш спектакль выйдет в любом случае. Мы делаем все возможное, чтобы как следует подготовиться, как только закончится вся эта беда с коронавирусом, а она обязательно закончится - всё встанет на свои места, и мы с нетерпением будем ждать вас на нашем добром, страшном, мудром спектакле про любовь, дружбу и дом как главную ценность. Тверской ТЮЗ работает, не теряет надежды на скорую встречу с вами!

Екатерина Гороховская - Мы с нетерпением будем ждать вас на нашем добром, страшном, мудром спектакле про любовь, дружбу и дом