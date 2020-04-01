Видео тверского блогера используют для фейка о вводе войск в Москву

Ситуация с распространением коронавируса возможно и не была бы такой напряженной, если бы не фейки, которые способствуют нагнетанию панических настроений.

В последние дни в интернете появилось видео военной техники, которая движется по городу. Сопровождалось это угрожающими сообщениями, что в Москву вводят войска.

Рассылка попала на глаза тверскому блогеру и реконструктору Алексею Смирнову. Он узнал свое личное видео, которое он снял 19 марта 2020 года в Твери, когда проезжал по улице Бобкова.

Колонна военной техники была мирно припаркована вдоль дороги. Солдаты следовали на учебные стрельбы в сторону Путиловского полигона. Остановившись, Алексей решил рассмотреть боевые машины поближе, и заодно снять красивый ролик с их проездом. Не успел он занять хорошую точку, как колонна начала движение.

- Через несколько часов я опубликовал ролик в сеть, - рассказывает Алексей.

Ну а дальше ролик стал жить своей странной жизнью.

А вот и еще одна фейковая заметка. Фото: из открытых интернет-источников

- Спустя пару дней я заметил бурный интерес к моему вроде бы безобидному видео. Люди оставляли множество комментариев, чаще всего в негативной форме и с явным недовольством к происходящему. И тут я задался вопросом: "Почему же люди так реагируют на обычные учения?". И уже на следующий день в ленте я увидел кадр из моего видео с заголовком: "Военную технику и войска Росгвардии стягивают в Москву и другие города России". Дальше-больше. При запросе в поисковике этого заголовка, мне выдало сразу несколько новостных сайтов с почти одинаковым текстом и кадрами из моего видео, - возмущается Алексей Смирнов.

Кто-то писал о блокаде Москвы из-за коронавируса, кто-то о предстоящих выборах. Сложилось впечатление, что некто специально раскачивает ситуацию и нагнетает панику.

Внимание! И автор видео, и мы призываем внимательно относится ко всему, что публикуется в интернете с претензией на сенсацию и эксклюзивность.

Ниже - оригинальное видео автора, которое было снято 19 марта и которое не имеет отношения к фейковым новостям.