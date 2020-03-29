2020-03-29T16:48:30+03:00
Общество

Коммунальщики вышли на весеннюю уборку Твери

МУП «ЖЭК» продолжает круглосуточную уборку города
Алина ПЕТРОВА
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Уборка на улицах Твери. Фото: администрация ТвериУборка на улицах Твери. Фото: администрация Твери
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С 28 марта на дороги областной столицы вышли поливомоечные машины, которые производят полив улично-дорожной сети, чтобы расчистить их от пыли. Основная часть работ ведётся в ночное время суток.

Погода позволила начать механизированную уборку проезжей части и её полив. В первый день поливомоечные машины отработали несколько пробных маршрутов в центральной части города: на улицах Советской, Вагжанова, Андрея Дементьева, Новоторжской, ряде площадей, Старом и Новом мостах и так далее.

-В ночь с 28 на 29 марта и в течение дня на улицах города работали 4 группы машин на уборке смёта на улицах Коминтерна и Дарвина, проспектах Чайковского и Волоколамском, Смоленском переулке, набережной реки Лазури. Поливомоечные машины МУП «ЖЭК» ведут обработку, помимо начатых 28 марта объектов, на улицах Дарвина, Жигарева, Желябова, набережной Степана Разина, Тверском проспекте, площади Капошвара и далее - всего 20 объектов, - пояснили в администрации Твери.

При благоприятных погодных условиях работа по поливу улиц будет продолжаться в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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