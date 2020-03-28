2020-03-29T16:35:18+03:00
Общество

Жителям Твери предлагают поучаствовать в создании «Стены памяти»

Проходит акция
Алина ПЕТРОВА
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В городе проходит патриотическая акция. Фото: администрация ТвериВ городе проходит патриотическая акция. Фото: администрация Твери
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В преддверии 75-летия со Дня Победы МУП «Дирекция парков» предлагает жителям Твери рассказать о подвиге своих родственников и создать «Стену памяти».

-В рамках подготовки к празднованию 9 мая в Твери проводятся различные патриотические мероприятия с участием молодёжи и ветеранов. МУП «Дирекция парков» предлагает тверичанам вспомнить о подвигах своих ветеранов и рассказать о них с помощью акции «Стена памяти», - поясняют в администрации Твери.

На почту gorsad.tver@bk.ru с пометкой «9 мая» можно отправить фотографию своего воевавшего родственника и описание его истории.

По замыслу организаторов, это позволит в лицах сохранить историю подвига нашего народа.

Все фотографии и рассказы можно будет увидеть в парке Победы, где в преддверие 9 мая появится «Стена памяти». Письма принимаются до 25 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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