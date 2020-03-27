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Театры Твери приглашают всех присоединиться к игровому флешмобу

Артисты уверены, что это поможет нам стать счастливее
Ирина ТАРАСОВА
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Тарас Кузьмин и Анна Брусова: Предлагаем всю неделю играть - играть с детьми, играть внутри себя. Фото: из архива Анны БрусовойТарас Кузьмин и Анна Брусова: Предлагаем всю неделю играть - играть с детьми, играть внутри себя. Фото: из архива Анны Брусовой
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26 марта в тверском эфире радио «Комсомольская правда», в программе «Афиша», случилось то, чего до этого не было. На эфир пришли сразу два театра: ТЮЗ и Театр драмы (как-никак 27 марта - День театра) в лице творческой семьи - актера театра и кино Тараса Кузьмина и замдиректора ТЮЗа по творческим вопросам Анны Брусовой.

Конечно, говорили о том, как прошел переход в онлайн, и о том, как и чем сегодня живут актеры.

- Сейчас такой период, когда вокруг вроде все волнительно, но у нас мало что изменилось, - рассказывает Тарас Кузьмин. - Да, мы не играем спектакли, но мы каждый день ходим на репетиции. В ТЮЗе сейчас идет активная работа по подготовке следующих спектаклей, по внутренней работе. Поэтому мы в хорошем настроении. 25 марта был День работников культуры, а 27 марта - День театра. Первый праздник мы не так ярко отмечаем, потому что он появился позже и «отжал» у нас второй праздник. Так что мы будем отмечать оба праздника вместе. Тем более у нас впереди незапланированные выходные. А отдых у артиста - это все равно какая-то внутренняя работа. Мы почитаем пьесы, порепетируем, попридумываем какие-то проекты.

По словам Анна и Тараса, новый опыт - это даже интересно, потому что он встряхнул всех. Сначала все немного заскучали, а тут - раз, и зашевелились, стали что-то выдумывать. Главное ведь правильно отнестись к этому недельному перерыву.

- Сейчас главное - видеть позитивные стороны того, что происходит. Нужно просто принять эту ситуацию, смириться с ней и пользоваться тем, что есть сейчас. Надо радоваться тому, что вы больше времени можете проводить с семьей. Нужно придумать какой-то распорядок дня, чтобы внутри казалось, что всё по-прежнему: вы просыпаетесь в то же время, вместе завтракаете. Нужно отделить зоны отдыха друг от друга, чтобы проводить время отдельно. Это тоже очень важно. Можно выучить язык, заняться йогой, писать стихи и картины, наконец, - предлагают свои идеи Тарас и Анна.

И, например, запустить флешмоб #театральныйкарантин.

- День театра - это общий праздник, это праздник для нас всех, потому что мы с рождения играем. И неслучайно эта неделя началась именно с этого праздника. Мы играем, и только в игре мы чувствуем радость и счастье. Сейчас наступило это время. Предлагаем всю неделю играть - играть с детьми, играть внутри себя. Если нельзя сходить в ресторан, то можно поиграть дома в ресторан. Любые ролевые игры сделают нашу жизнь интереснее и разнообразнее. И обязательно счастливее, - уверен Тарас Кузьмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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