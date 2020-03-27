Общественная палата Тверской области и будет искать наблюдателей для избирательных участков вместе с общественниками

26 марта Общественная палата Тверской области и 16 региональных общественных организаций и объединений региона подписали соглашение о сотрудничестве при направлении наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ.

Напомним, накануне президент Владимир Путин в обращении к гражданам России сообщил о переносе сроков голосовании с 22 апреля на другую дату. Это решение принято в комплексе с другими мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Перенос сроков общероссийского голосования не отменяет его. А поэтому техническая подготовка продолжается. За подбор общественных наблюдателей на участки отвечает Общественная палата региона. Так что в ближайшем будущем палате предстоит организовать масштабную систему наблюдения на 1181 избирательном участке нашей области на досрочном голосовании, при голосовании вне помещений избирательных участков. В общей сложности нам нужно будет привлечь более семи тысяч наблюдателей.

- Мы все откликнулись на инициативы главы государства по внесению изменений в Конституцию, провели общественные слушания, дали свои предложения. Теперь эта работа продолжается на новом этапе. Мы с вами собрались для того, чтобы организовать общественное наблюдение. Его главная цель – обеспечить максимальную легитимность процесса голосования, - отметил председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов, общаясь с руководителями общественных организаций и объединений. Он также сообщил, что в соответствии с федеральным законодательством Общественной палатой Тверской области ведется прием предложений по кандидатурам для назначения наблюдателей на избирательные участки Верхневолжья, на которых состоится общероссийское голосование по вопросу изменений в Конституции.

В настоящее время свое согласие на совместную работу по подбору, обучению и консультированию общественных наблюдателей выразили 40 общественных объединений, представители 16-ти самых крупных их них присутствовали на церемонии подписания соглашения 26 марта. В их числе Тверская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, региональная организация содействия защите прав женщин «Женская Ассамблея», региональное отделение Ассоциации юристов России, Федерация Тверских профсоюзов и другие. В связи с переносом даты голосования, список для сотрудничества с региональной Общественной палатой еще открыт.

Принять участие в наблюдении смогут все заинтересованные общественные силы, политические партии и отдельные граждане.

ВАЖНО

Общественная палата РФ опубликовала положение о порядке приема предложений о кандидатурах для назначения наблюдателями, назначения наблюдателей за проведением общероссийского голосования, а также кодекс этики наблюдателя за проведением общероссийского голосования. Готовится памятка для общественного наблюдателя. Все документы доступны на сайтах Общественной палаты РФ, Общественной палаты Тверской области и на сайте общественныйнаблюдатель.рф.