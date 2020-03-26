2020-03-26T19:34:23+03:00
Общество

Только 3% клиентов Yota в Москве ушли на самоизоляцию

На 26 марта, по данным Yota, только 3% от общего числа клиентов мобильного оператора в Москве находятся на самоизоляции
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Фото: ShutterstockФото: Shutterstock
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Треть таких пользователей предпочли переехать за город, остальные же по-прежнему находятся в Москве.

Пользователи, которые продолжают перемещаться по городу, почти перестали выезжать за пределы своих и соседних районов: если в течение февраля в будни клиенты удалялись от домов в среднем на 29 км, то в настоящее время это расстояние сократилась до 11 км.

Кроме того, почти на 50% сократилось количество клиентов Yota, выезжающих за пределы Москве и Московской области.

«Основные пользователи Yota - это молодая аудитория, ядро которой составляют люди в возрасте от 21 до 37 лет. Лишь малая часть из них перешла на режим самоизоляции, большинство же перейдя на удаленную работу или дистанционное обучение продолжает выходить из дома», - комментирует директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских.

Также компания отмечает значительный рост онлайн-продаж как модемов Yota, так и SIM-карт для них. За неделю с 16 по 20 марта количество проданных онлайн модемов и модемных SIM-карт выросло в 2 раза по сравнению с данными за неделю с 9 по 13 марта.

Количество клиентов Yota, посещающих торговые центры, также сократилось. При этом первое существенное падение произошло 19 марта, и составило 12% по отношению к 12 марта. В прошедшие выходные торговые центры не досчитались 17% в субботу и 20,5% посетителей в воскресенье по сравнению с выходными неделей ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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