2020-03-26T16:07:40+03:00
Общество

В выходные в Твери похолодает, на дороги вернётся гололедица

Но непогода не задержится надолго
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
В Тверь вернётся снег и гололедица, пусть и ненадолго.В Тверь вернётся снег и гололедица, пусть и ненадолго.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Прощай, скандинавский антициклон, подаривший нам чудесные солнечные дни! К Твери подступает похолодание.

- В субботу уже облачно, но пока солнце ещё проглядывает. Днём +13, а в ночь на воскресенье +3, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Но к нам уже спешит холодный атмосферный фронт. Давление падает: субботним утром 761 миллиметр ртутного столба, а вечером уже 749. С воскресенья стоит ожидать дождей.

Днём в воскресенье ещё до +11, а в ночь на понедельник похолодает уже до -2. Дожди перейдут в снег, и на дорогах образуется гололедица. Автомобилисты, осторожнее!

Но в понедельник опять начнёт проглядывать солнце. Пока ещё будет прохладно: днём около нуля, а со вторника начнёт теплеть, и в середине недели уже +5…+7. Небольшие осадки останутся, но пройдут локально.

И помните: пока мы не победили коронавирус, лучше забыть о прогулках. Тем более, что следующая неделя для большинства станет нерабочей. А значит, главней всего - погода в доме!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дневной дожор: как не набрать лишний вес на самоизоляции или нерабочей неделе из-за коронавируса
Врач, фитнес-тренер и ЗОЖ-блогер рассказали, как не набрать лишний вес, сидя дома на карантине по коронавирусу, что делать, чтобы не приближаться к холодильнику и кто поможет контролировать себя
Новости 24
У жителя Твери украли иномарку, чтобы продать на запчасти
Автопарк правительства Тверской области обновят на 14 легковушек
Минздрав Тверской области запускает акцию "Медики в годы Великой отечественной войны"
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: жителям региона рассылают фейковую информацию о патрулях в торговых центрах и школах
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: тверские кинотеатры закрылись для посетителей
Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 26 марта 2020 года: новых случаев не зафиксировано, подтверждено три
Кимры в огне: жители бьют тревогу из-за пала сухой травы
В Московском районе Твери задержан "закладчик" синтетических наркотиков
В Твери рядом с детским садом продавали сигареты
Жительница Тверской области пошла под суд за оскорбление полицейского
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: для региона дополнительно приобретут свыше 1000 единиц медоборудования
В Торопецком районе Тверской области водительские права выдавали наркоманам и алкоголикам
На улице Коминтерна в Твери начали заделывать ямы
На трассе М-10 в Тверской области в ДТП погиб мужчина