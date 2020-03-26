В выходные в Твери похолодает, на дороги вернётся гололедица

Прощай, скандинавский антициклон, подаривший нам чудесные солнечные дни! К Твери подступает похолодание.

- В субботу уже облачно, но пока солнце ещё проглядывает. Днём +13, а в ночь на воскресенье +3, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Но к нам уже спешит холодный атмосферный фронт. Давление падает: субботним утром 761 миллиметр ртутного столба, а вечером уже 749. С воскресенья стоит ожидать дождей.

Днём в воскресенье ещё до +11, а в ночь на понедельник похолодает уже до -2. Дожди перейдут в снег, и на дорогах образуется гололедица. Автомобилисты, осторожнее!

Но в понедельник опять начнёт проглядывать солнце. Пока ещё будет прохладно: днём около нуля, а со вторника начнёт теплеть, и в середине недели уже +5…+7. Небольшие осадки останутся, но пройдут локально.

И помните: пока мы не победили коронавирус, лучше забыть о прогулках. Тем более, что следующая неделя для большинства станет нерабочей. А значит, главней всего - погода в доме!