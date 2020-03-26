Главный врач Тверской областной больницы о нерабочей неделе: «Неделя изоляции даст серьёзные результаты в борьбе с коронавирусом»

Одно из первых решений, озвученных Президентом России Владимиром Путиным в своём обращении 25 марта, было решение сделать неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года полностью нерабочей.

Это должно коснуться всех, кроме органов власти и структур жизнеобеспечения: медучреждений, аптек, магазинов, банков, транспорта. Цель этих каникул – остановить распространение коронавируса COVID-19.

Данную меру «КП»-Тверь» прокомментировал главный врач Тверской областной клинической больницы Сергей Козлов:

- Это решение – помощь медицине в решении профилактических задач и проведении противоэпидемических мероприятий. Сегодня необходимо сделать так, чтобы все жители страны какое-то время провели в режиме самоизоляции, ведь вирус распространяем мы сами, он передаётся от человека к человеку.

Пока у нас в стране обстановка более благоприятная, чем во многих странах, но, если не предпринимать достаточных мер, это лишь до времени. Надо сделать, чтобы инфекция не распространялась. Для этого все должны быть дома: и те, кто контактировал с больными, и те кто не контактировал.

Основная цель этого решения Президента – свести все контакты между людьми к минимуму. Это очень правильная мера. Ведь вирус невозможно разглядеть глазами, этот враг невидимый. И передаётся он не только чиханием, можно заразиться контактно-бытовым путём. Представьте: кто—то чихнул на дверную ручку, а потом за неё взялись десять человек. Так и распространяется вирус.

Поэтому сейчас нужно минимизировать все передвижения. Максимально заняться домом, семьёй. Не выходить на улицу. Неделя изоляции даст серьёзные результаты в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По сводкам Роспотребнадзора сейчас ежедневно в стране заражается более сотни человек. Вирус надо остановить. И это получится, если мы все будем социально-ответственны, будем выполнять рекомендации, уйдём на добровольную изоляцию.