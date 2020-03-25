В Тверской области власти помогут выжить экономике и бизнесу в эпоху коронавируса

Такого пролога у заседания областного правительства ещё никогда не было. На входе у всех, без разбора чинов и регалий, проверяли температуру тепловизорами и давали обработать руки (и всё, что пожелаете) антисептиком с явным запахом спирта.

Губернатор Игорь Руденя начал с того, что региону необходимо чётко синхронизироваться с действиями федерального центра.

– По поручению Президента России Владимира Путина Правительством страны утвержден план первоочередных мероприятий. Такие же меры должны быть приняты на региональном уровне. В том числе это отраслевая поддержка предприятий. В непростых условиях важно сохранить экономику, рабочие места и положительную динамику, помогать бизнесу решать насущные задачи, – пояснил Игорь Руденя.

Губернатор добавил, что сегодня из-за последствий распространения коронавируса в господдержке в первую очередь нуждаются отрасли туризма, сельского и лесного хозяйства, частный и средний бизнес (особенно в сфере услуг и общепита).

Судя по докладу министра экономического развития Ивана Егорова, эта поддержка у нас в регионе будет оказана в должной мере. На всё про всё из «запасов» бюджета планируется направить чуть больше 1,8 млрд рублей.

Иван Егоров довольно долго перечислял то, что запланировано сделать в Верхневолжье для поддержки бизнеса. Одна из основных мер – создание стабилизационного фонда для финансовой помощи системообразующих предприятий. Также — дополнительные несколько сотен миллионов рублей на займы областному Фонду содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства.

Помимо этого, среди мер – мораторий на проверки бизнес-организаций контрольными надзорными органами, минимизация штрафных санкций, отмена весового контроля и ограничений движения грузовиков на региональных дорогах.

Отдельно сказано о снижении налоговых ставок до 5% и 2% для предприятий среднего и малого бизнеса в «зоне риска». Плюсом к этому станет шестимесячная отсрочка по уплате аренды государственных и муниципальных площадей (с последующей возможностью предоставления рассрочки платежа до 5 лет).

Еще одна действенная мера — ввод двух новых кредитных продуктов. В том числе предусмотрены поручительства по льготным программам кредитования по ставке 0,5%. насчёт всего этого можно подробно узнать в тверском центре «Мой бизнес». Целый комплекс мер разработан точечно для отраслей. В туризме дополнительные 50 млн рублей субсидий выделят фирмам, организующим экскурсии для детей.

В АПК также на 50 млн рублей увеличат субсидирование племенного маточного поголовья. В первую очередь это делается для предприятий звероводства. Дополнительно просубсидируют и часть затрат на посевы озимых зерновых культур. В лесной отрасли, которая и так переживает не лучшие времена из-за проблем с загатовкой сырья из-за теплой зимы, предусмотрена отсрочка внесения арендной платы за участки рубки до декабря 2020 года.

Игорь Руденя, подводя итоги, подчеркнул, что это первый пакет мер по поддержке экономики региона в непростой период.

– В дальнейшем, в зависимости от ситуации, мы будем готовы его расширить, - сказал губернатор.