2020-03-25T18:01:50+03:00
Политика

В Тверской области власти помогут выжить экономике и бизнесу в эпоху коронавируса

На заседании правительства региона утвердили комплекс мер по поддержке предприятий и стабилизации экономики в связи со спровоцированными Covid-19 негативными тенденциями
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Областное правительство "не бросит" бизнес в беде. Фото: ПТООбластное правительство "не бросит" бизнес в беде. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

Такого пролога у заседания областного правительства ещё никогда не было. На входе у всех, без разбора чинов и регалий, проверяли температуру тепловизорами и давали обработать руки (и всё, что пожелаете) антисептиком с явным запахом спирта.

Губернатор Игорь Руденя начал с того, что региону необходимо чётко синхронизироваться с действиями федерального центра.

– По поручению Президента России Владимира Путина Правительством страны утвержден план первоочередных мероприятий. Такие же меры должны быть приняты на региональном уровне. В том числе это отраслевая поддержка предприятий. В непростых условиях важно сохранить экономику, рабочие места и положительную динамику, помогать бизнесу решать насущные задачи, – пояснил Игорь Руденя.

Губернатор добавил, что сегодня из-за последствий распространения коронавируса в господдержке в первую очередь нуждаются отрасли туризма, сельского и лесного хозяйства, частный и средний бизнес (особенно в сфере услуг и общепита).

Судя по докладу министра экономического развития Ивана Егорова, эта поддержка у нас в регионе будет оказана в должной мере. На всё про всё из «запасов» бюджета планируется направить чуть больше 1,8 млрд рублей.

Иван Егоров довольно долго перечислял то, что запланировано сделать в Верхневолжье для поддержки бизнеса. Одна из основных мер – создание стабилизационного фонда для финансовой помощи системообразующих предприятий. Также — дополнительные несколько сотен миллионов рублей на займы областному Фонду содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства.

Помимо этого, среди мер – мораторий на проверки бизнес-организаций контрольными надзорными органами, минимизация штрафных санкций, отмена весового контроля и ограничений движения грузовиков на региональных дорогах.

Отдельно сказано о снижении налоговых ставок до 5% и 2% для предприятий среднего и малого бизнеса в «зоне риска». Плюсом к этому станет шестимесячная отсрочка по уплате аренды государственных и муниципальных площадей (с последующей возможностью предоставления рассрочки платежа до 5 лет).

Еще одна действенная мера — ввод двух новых кредитных продуктов. В том числе предусмотрены поручительства по льготным программам кредитования по ставке 0,5%. насчёт всего этого можно подробно узнать в тверском центре «Мой бизнес». Целый комплекс мер разработан точечно для отраслей. В туризме дополнительные 50 млн рублей субсидий выделят фирмам, организующим экскурсии для детей.

В АПК также на 50 млн рублей увеличат субсидирование племенного маточного поголовья. В первую очередь это делается для предприятий звероводства. Дополнительно просубсидируют и часть затрат на посевы озимых зерновых культур. В лесной отрасли, которая и так переживает не лучшие времена из-за проблем с загатовкой сырья из-за теплой зимы, предусмотрена отсрочка внесения арендной платы за участки рубки до декабря 2020 года.

Игорь Руденя, подводя итоги, подчеркнул, что это первый пакет мер по поддержке экономики региона в непростой период.

– В дальнейшем, в зависимости от ситуации, мы будем готовы его расширить, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Анатолий Куликов, генерал армии: У нас есть опыт Чернобыля, наводнений, землетрясений, пожаров... Поэтому президент так уверен - и с коронавирусом справимся
Бывший вице-премьер и экс-глава МВД в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым прокомментировал обращение Владимира Путина к нации
Новости 24
В Тверской области рабочий, выполняя ремонт, обокрал хозяина квартиры
Во время пожара в Вышневолоцком городском округе Тверской области сгорели одиннадцать строений
На ремонт дорог Тверской области добавили 1,2 млрд рублей из остатков
Сильный природный пожар в Тверской области тушат с помощью вертолета
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Тверской области: опубликован список интернет-сайтов для читателей «Горьковки»
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в увеселительных заведениях гражданам запретили курить кальян
В Тверской области спасатели тушили пожар на пилораме
Житель Тверской области избил и оставил умирать в бытовке пьяного приятеля
Директор предприятия в Кимрах задолжал сотрудникам более восьми миллионов рублей
Прокуратура помогла сироте получить жилье в Твери
Жители Тверской области могут вписать имена своих родственников-ветеранов в "Аллею славы МЧС"
В Тверской области столкнулись три автомобиля
В Торжке Тверской области местный житель распространял наркотики
Житель Тверской области оставил без алиментов несовершеннолетнего сына
Из частного дома жителя Тверской области украли бензоинструменты
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в регионе прошли масштабые учения по предотвращению распространения заболевания
"Черный лесоруб" спилил в Тверской области 59 сосен