Как оформить больничный по карантину и положен ли он родителям, чьи дети перешли на дистанционное обучение

В Тверской области из-за коронавируса COVID-19 на карантин отправляются все вернувшиеся из зарубежья. Карантин представляет собой домашнюю изоляцию на две недели. Покидать пределы жилища нельзя, а значит, и на работу вы не попадёте минимум 14 дней.

Переживать о зарплате не стоит: если вас поместили на карантин в связи с подозрением на коронавирус, вам положен больничный, а соответственно и выплаты по временной нетрудоспособности. Оформление таких больничных происходит по временным правилам, установленным Постановлением № 294 Правительства РФ от 18 марта 2020 года.

Такие больничные оформляются:

- людям, вернувшимся из стран, где фиксировались случаи COVID-19;

- всем живущим с ними на одной жилплощади;

- родителям, находящимся на больничном с ребёнком, подлежащим карантину.

Конечно, все должны быть застрахованы в системе обязательного медицинского страхования (иметь полис ОМС).

Как оформить листок нетрудоспособности

Обратиться в поликлинику за оформлением такого больничного нельзя: на карантине из дома выходить запрещено. Поэтому листки нетрудоспособности в связи с карантином оформляются через интернет в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале Госуслуг.

Для получения электронного листка нетрудоспособности вы должны оформить заявление через личный кабинет. Если вы не зарегистрированы на портале, временные правила допускают возможность подачи заявления за вас другим человеком, зарегистрированным в системе.

В заявлении обязательно указывается следующая информация:

- ФИО, дата рождения, адрес места жительства;

- страховой номер индивидуального лицевого счёта в системе обязательного пенсионного страхования (номер СНИЛС)

- номер полиса обязательного медицинского страхования;

- номер и дата выдачи вашего загранпаспорта;

- при необходимости: сведения о согласии совместно проживающих, не зарегистрированных в ЕСИА, на подачу заявления от их имени.

К заявлению нужно приложить следующие документы:

- сканы страниц загранпаспорта: первый лист с фотографиями и страницы с отметками о пересечении границы РФ;

- при отсутствии в паспорте отметки о пересечении границы необходимо приложить электронные билеты (или сканы билетов), подтверждающие пребывание за рубежом;

- если из-за границы вернулись ваши родственники, а вы живёте с ними, необходимо приложить сканы документов, подтверждающих совместное проживание с этими родственниками.

После отправки вами этих сведений весь дальнейший документооборот ложится на плечи Фонда соцстрахования.

Больничный лист на 14 дней должен быть оформлен медиками не позднее следующего рабочего дня после получения документов от соцстраха.

Как будут оплачивать больничный

Назначает и выплачивает деньги по больничным Фонд соцстраха.

За первые семь календарных дней больничного деньги должны выплатить в течение одного рабочего дня со дня получения от вашей компании-страхователя всех необходимых сведений. Обозначается, что эта выплата должна быть произведена не позднее окончания седьмого календарного дня нахождения на больничном.

За последующие дни временной нетрудоспособности больничный оплачивается в течение одного календарного дня со дня его окончания.

Больничные для родителей, чьих детей перевели на домашнее обучение

Детские сады в Твери и области сейчас работают, а школы ушли на каникулы, которые продлятся с 23 по 31 марта. С 1 апреля, в зависимости от эпидемиологической ситуации, школы могут перейти на дистанционное обучение, а значит, дети будут оставаться дома. Что же делать семьям, в которых некому присматривать в течение рабочего дня за детьми, и могут ли родители оформить больничный, чтобы сидеть дома с ребёнком? В настоящее время такой возможности нет.

- Больничные листы родители в такой ситуации смогут получить, если будет распоряжение главного санитарного врача Тверской области о том, что в учебных учреждениях вводится режим карантина, - объяснили в Тверском региональном отделении Фонда социального страхования.

Таким образом, если школы и детские сады региона официально закроют на карантин, больничный родителям, остающимся с детьми дома, можно будет оформить.

НА ЗАМЕТКУ

Телефоны Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, по которым вам дадут консультацию по оформлению больничного в связи с карантином:

8 (4822) 78-79-30, 8-964-164-93-68 - отдел назначения выплат;

8 (4822) 49-48-09, 8-964-162-00-66 - консультации по вопросам взаимодействия с медицинскими организациями и порядка выдачи электронного листка нетрудоспособности;

8 (4822) 78-79-19, 78-79-29 - консультации в части оказания технической поддержки.