Тверской эксперт-экономист о новых мерах поддержки предпринимателей: «Появилась некая уверенность, что бизнес оправится от первого шока и примет верные решения»

В своем официальном обращении 25 марта Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки россиян в связи с пандемией коронавируса.

Президент отметил, что сейчас необходимо обеспечить стабильность на рынке труда и не допустить всплеска безработицы. Компаниям малого и среднего бизнеса предоставят отсрочку на 6 месяцев по всем налогам кроме НДС. Будут и другие нововведения.

Новые меры поддержки в разговоре с «КП»-Тверь» прокомментировал директор Института экономики и управления Тверского государственного университета, кандидат экономических наук Давид Мамагулашвили:

- Было видно, что Президент продумал своё послание по части экономики очень тщательно. Решения, которые он предлагает, безусловно, облегчат ситуацию с бизнесом. Первый позитивный момент – налоги. Ни для кого не секрет, что у нас платится очень много налогов, это давит на бизнес и приводит, в том числе, к зарплатам «в конвертах» и созданию «серой» зоны. То, что президент уменьшил страховые взносы и дал компаниям малого и среднего бизнеса отсрочку по всем налогам кроме НДС, позволит бизнесу чувствовать себя более спокойно. Вкупе с ещё одним безусловно позитивным моментом – отсрочкой выплат по кредитам и возможностью их последующей реструктуризации. Далее – вопросы капитала. Президент остановился на теме вывода прибылей за рубеж. Решение о повышении налогов для фирм и частных лиц, которые выводят капитал в оффшорную зону, было необходимо и раньше. Подобные перечисления облагались всего двухпроцентным налогом, в то время как у нас подоходный налог составляет 13%. Теперь при выводе средств за рубеж будет платиться 15%-й налог. По моему мнению, его можно поднять и выше. Но и этот шаг уже чётко говорит о начале изменения ситуации с выводом капитала за пределы страны. И ещё не могу не отметить, что в данной экономической ситуации президент не оставил без внимания семьи: начиная от дополнительной финансовой поддержки семей с детьми, кредитные отсрочки и заканчивая призывом к работодателям очень щепетильно относиться к вопросам увольнений и сокращения производства.

Появилась некая уверенность, что бизнес оправится от первого шока и примет верные решения. А чиновники, хочется надеяться, не будут долго тянуть и начнут реализовывать послание в регионах и на местах. Решения, озвученные Путиным, должны моментально дойти до каждого станка, до каждого рабочего места, до каждого предпринимателя и до каждого человека. Если бы Президент не прекратил действие этих решений и после нормализации ситуации с коронавирусом, то российский бизнес чувствовал бы себя более уверенно, у него было бы больше возможностей к манёвру.