2020-03-24T19:39:31+03:00
Общество

Бассейн «Пролетарка», стадионы «Химик» и «Вагжанова» в Твери обещают отремонтировать

Депутаты городской Думы на очередном заседании передали знаковые спортсооружения на баланс региона
Алина ПЕТРОВА
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На заседание думы лишь некоторые депутаты пришли в масках. Фото: кадр с видеотрансляции, Instagram.com/ИльяХолодовНа заседание думы лишь некоторые депутаты пришли в масках. Фото: кадр с видеотрансляции, Instagram.com/ИльяХолодов
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Ситуация с коронавирусом сами знаете какая! А не все депутаты гордумы на очередное заседание 24 марта в масках пришли. Лишь некоторые... Молодая депутатская поросль Илья Холодов и Светлана Козлова были в масках, о чем сообщили фоточками в соцсетях.

А парламентарии, те что без масок, перед началом заседания коллег в масках похвалили: «молодцы, правильно поступили». Но маски так и не надели.

По рекомендации Роспотребнадзора зал заседаний проветривали каждые полтора часа. На входе в зал была организована дезинфекция рук. Депутат Сергей Аксенов даже предложил сделать заседание полузакрытым, приглашать в зал докладчиков из горадминистрации (обычно они на стульчиках у стен в зале своей очереди на доклад ждут). Инициатива не прошла.

Заседание было долгим. Один из ключевых вопросов: корректировка городского бюджета. Связана она с поступлением межбюджетных трансфертов.

Большая часть денег, поступивших от области, будет отдана на воплощение в жизнь нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти деньги в планах на ближайшие три года: реконструкция участка Бурашевского шоссе от путепровода через ОКЖД до трассы М-10, дороги ул. Маршала Конева и Старицкого шоссе от ул. Б.Полевого до трассы М-10, капитальный ремонт мостового сооружения по ул. Бортниковская, участка Бежецкого шоссе от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская, ремонт подходов к Бурашевскому путепроводу и тротуаров на ул. Советская от Волжского проезда до пл. Пушкина, строительство дороги в створе ул. Маяковского и в створе ул. Туполева.

Поступили трансферты и в рамках реализации закона «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания РФ «Город воинской славы». На эти деньги в порядок надо привести братские захоронения в поселке Мигалово и поселке «Бобачевский бор». Пойдут дополнительные деньги на строительство Пешеходного моста через реку Тьмака у Обелиска.

Депутаты вышеуказанное планы администрации города поддержали. А вот по другому ключевому блоку вопросов долго пикировались.

Речь шла о стадионе «Химик», стадионе им. Вагжанова и спорткомплексе «Пролетарка» с бассейном.

Столетний (да-да, в этом году юбилей) стадион «Химик» сейчас простаивает. Передавать его в госсобственность будут через ГБУ Тверской области «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу», ей стадион передадут в безвозмездное пользование. В планах областных властей возрождение проффутбола.

Андрей Решетов руководитель комитета по физкультуре и спорту Тверской области пояснил: уже идёт регистрация футбольного клуба «Тверь», который будет играть профессиональной лиге. «Химик» будут использовать для тренировок. Уже в этом году областные власти планируют начать реконструкцию – по нацпроекту получить деньги из федерального бюджета на новое современное покрытие поля с подогревом.

К слову сказать, на «Химике» недавно покрытие меняли и реконструкция какая-то велась. Но, как выяснялось потом, все шло «не так и не туда» - виноватым в горадминистрации сочли подрядчика.

Стадион им. Вагжанова уже зеленеет новым искусственным газоном, который на фоне общей стадионной разрухи смотрится, как золотой зуб во рту в прокаженного.

Новое зелёное покрытие и легкоатлетические дорожки удалось справить в прошлом году за счёт субсидии из федерального бюджета. Представители регионального комитета по физической культуре и спорту заверили депутатов, что, как только стадион будет передан области, за два года его полностью отремонтируют.

Спорткомплекс «Пролетарка» с бассейном: популярный у горожан, он был закрыт в прошлом году из-за аварийного состояния кровли.

Депутаты заволновались: а смогут ли жители Твери как и прежде посещать вышеуказанные спорткомплексы или все это будет отдано на откуп спорту высоких достижений? Заволновались... но передали. Ведь денег на ремонт и реконструкцию в городской казне нет.

И напоследок о хорошем: на заседании парламентарии решили, что новому созыву Молодежной общественной палаты быть, причём критерии отбора туда молодых и достойных несколько упрощены.

Фото в масках. Депутаты Илья Холодов и Светлана Козлова. Фото: vk.com/Светлана Козлова

Фото в масках. Депутаты Илья Холодов и Светлана Козлова. Фото: vk.com/Светлана Козлова

ИСТОЧНИК KP.RU

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