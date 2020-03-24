Отмена мероприятий из-за коронавируса в Твери дала возможность наслаждаться культурой онлайн и бесплатно

Отмена мероприятий из-за коронавируса в Твери вносит коррективы в культурную жизнь города. И получается довольно неплохо. По-прежнему идут спектакли, выставки, встречи, мастер-классы, правда, - онлайн.

Добро пожаловать и вам на эти площадки!

ТЕАТРЫ

Спектакли Театра драмы - онлайн

Жителей Твери в связи с временной приостановкой показа спектаклей из-за угрозы распространения коронавируса приглашают на совместный просмотр спектакля «Маскарад». Видеозапись доступна на сайте театра и в соцсетях. Например, здесь.

«Маскарад» (драма в четырёх действиях). Постановка народной артистки России В.А. Ефремовой.

Театр драмы приглашают на совместный просмотр спектакля «Маскарад»

Продолжительность – 138 минут. 12+

Спектакли ТЮЗа – онлайн

Тверской театр юного зрителя опубликовал расписание онлайн-трансляций своих спектаклей на ближайшую неделю! Все они - совершенно разные, но все культовые. Репертуар подуман как для взрослых, так и для совсем юных зрителей.

- Мы постарались подобрать для вас привычное время - мы будем рады, если вы будете с нами! – приглашают к просмотру артисты и руководство ТЮЗа.

Показы проходят на канале YouTube. Ссылки на каждый спектакль публикуется в социальных группах ТЮЗа.. Каждый из них начинается в то время, которое указано в репертуаре. Но даже если вы чуть-чуть опоздали (присоединились после третьего звонка), не беда - вы всегда сможете перемотать трансляцию на начало и посмотреть её в полном объёме.

Но и это ещё не всё. Плюс в том, что зрители могут активно общаться в чате под трансляцией, а артисты постараются отвечать на их вопросы и комментарии.

- Будьте внимательны - для отправки сообщений в чат вы должны войти в свой аккаунт на YouTube! – предупреждают в ТЮЗе.

25 марта в 12:00 – «Попробуй не соври» (для всей семьи) 6+

26 марта в 12:00 – «Маленький призрак» (для всей семьи) 6+

27 марта

в 12:00 – «Маугли» (для всей семьи) 6+

в 20.00 - «Человек и джентльмен» (для взрослых) 16+

28 марта

в 12:00 – «Русалочка» (для всей семьи) 6+

в 17.00 - «Забыть Герострата» (для взрослых) 16+

29 марта

в 12:00 – «Поллианна» (для всей семьи) 6+

в 17.00 - «Электра» (для взрослых) 16+

Тверской ТЮЗ представил целую онлайн-программу. Фото: ТЮЗ

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

АБОНЕМЕНТЫ Тверской филармонии 84-го концертного сезона 20/21

Внимание! В период с 21 марта по 10 апреля на абонементы №№ 1-6 и абонемент «Камерата+» скидка 20%. Количество абонементов ограничено!

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БИБЛИОТЕКИ

Сказки и стихи - онлайн

Библиотеки продолжают радовать читателей, несмотря на ряд ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Не знаете, чем занять ребенка во время весенних каникул? Включайте онлайн-трансляции библиотеки имени Герцена!

Самые маленькие с 24 по 30 марта в 12.00 смогут послушать волшебные сказки.

А для школьников и взрослой аудитории в группе библиотеки проходят онлайн-обсуждение книг, чтение стихов, виртуальные выставки.

Переход по ссылке.

Слушаем стихи и сказки с библиотекой Герцена

ВСТРЕЧИ

Встречаемся онлайн!

- «Гуляем с детьми Тверь»

Группа, которая организовывала прогулки по городу для родителей с детьми, теперь тоже зовет погулять, но виртуально. Причем охват прогулок не только по Твери и городам России, но и по миру. Есть тут ссылки в известные театры. Смотреть здесь.

- «Антропоморфный профессор»

Культурная жизнь плавно переместилась в онлайн. Тверской культуролог Анастасия Каменская создала группу Вконтакте, которая называется «Антропоморфный профессор», расшифровывая ее так - антропомОРФный пROFессор (ORF – "Оксфордский Российский Фонд", ROF – "Russian Oxford Foundation") Данная группа представляет собой научно-исследовательскую лабораторию, общее пространство эксперимента, нового опыта, открытий, общения.

В группе Анастасия делится ссылками ярких событий, виртуальных прогулок, онлайн-чтений, встреч, фотоархивов. Присоединится к группе можете и вы.

- «Культурный город»

Тверская региональная общественная культурно-просветительская организация «Культурный город» (ТРОО «Культурный город») также приглашает на онлайн-встречи. В группах Вконтакте и фейсбук публикуются ссылки на постановки известных российских театров.

Театр на Таганке онлайн-премьеру своей новой постановки — «Снегурочки» по одноименному произведению Александра Островского — Таганка планирует выпустить 28 марта. Заглавную роль исполняет актриса Дарья Авратинская. А в начале апреля театр организует онлайн-показ своего спектакля «Lё Тартюф. Комедия».

«Новая опера» готовит онлайт-версии концертов на Основной сцене, а также спектакли малой формы. Все они тоже будут показаны в интернете. Ссылка.

Мариинский театр тоже планируют серию онлайн-трансляций концертов и спектаклей. Это касается не только новых показов, но «золотого фонда» Мариинки.

«Современник» тоже закрылся на время общего карантина, но вместо спектаклей запустил антивирусный онлайн-проект «Доктор Чехов»: ежедневно в 19:00 актеры «Современника» будут читать произведения Чехова.

МХТ имени Чехова - в проекте «Наш ответ карантину» актеры Художественного театра записывают видеообращения к зрителям, эти ролики размещаются в соцсетях. Правда, в МХТ актеры не будут обращаться к классике, а расскажут о том, как они живут вне театра. Обновления обещают публиковать в 20:00 каждый день до окончания карантина.

Портал «Культура.рф» не проводит премьер в онлайне, но на нем собраны записи примерно 2,5 тысячи спектаклей советского времени (в дополнение, кстати, к фильмам, книгам, концертам и лекциям по культуре). Среди спектаклей, выложенных порталом, — ленкомовская рок-опера «Юнона и Авось» 1983 года, моноспектакль Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (запись 1988 года), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Театра Сатиры в версии 1973 года с Андреем Мироновым. На сайте доступны и современные спектакли российских театров, например, «Улыбнись нам, Господи!», поставленный в 2014 году Римасом Туминасом в Театре имени Вахтангова.