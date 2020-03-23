Врач-поэт из Твери несколько лет «закидывал» «Что? Где? Когда?» вопросами и, наконец, сыграл
22 марта, вечер. Телеигра «Что? Где? Когда?», таящий опасность счёт 5:4 в пользу знатоков, за столом юная команда «Дети XXI века» – в основном старшеклассники и пара студентов первых курсов московских вузов. И тут ведущий произносит: «Против вас играет хирург Максим Страхов, город Тверь».
Это имя знают многие жители города, и не только в медицинских кругах, но и, так сказать, творческих, литературных. Он автор множества публикаций, поэт. Символично, что и его вопрос на «Что? Где? Когда?» был поэтическим.
- Я восемь-девять лет отправлял вопросы на телеигру, и за это время их накопилось уже больше сотни, - поделился с «КП»-Тверь» доктор Страхов. - Честно говоря, очень удивился, когда мне на прошлой неделе позвонили из редакции игры. Уже и не ждал, что какой-нибудь из моих вопросов сыграет.
А вот сам вопрос: «Я и ты будем вечны, наша чаша… в меду бытия». А когда наша чаша будет в меду бытия?
- Это строки российского поэта, мастера палиндрома, ныне покойного Дмитрия Авалиани, - пояснил нам Максим.
Знатоки смогли ответить на этот вопрос. Догадался признанный лучшим игроком одиннадцатиклассник из Санкт-Петербурга Денис Потехин. Он увидел, что это палиндром (перевёртыш), не хватает только слова «нынче» после «чаши». Ответ: нынче. Если его добавить, двустишие действительно одинаково читается и с начала и с конца.
«Я и ты будем вечны, наша чаша нынче в меду бытия».
- Это не самый лучший из моих вопросов, я отправлял и куда более интересные и необычные, - считает Максим Страхов. - Мне сказали, что именно этот вопрос отобрали на внутреннем конкурсе игры редакторы «Что? Где? Когда?».
Максим также сказал, что, конечно, хотел бы выиграть 100 тысяч рублей (столько стоил этот вопрос в игре), но сильно не расстроился и вообще рад за ребят-знатоков:
- Молодцы, дети, обыграли дядьку, - посмеялся тверской хирург.
А какой вопрос он сам, как многолетний поклонник телеигры, считает лучшим из выпадавших?
- Мне очень нравится и кажется гениальным вопрос про ученого, - отвечает Максим. - На телеигре из поэтов чаще всего упоминали Пушкина, а из ученых? Минута пошла. Шучу. Это Королёв. На адрес клуба «Что? Где? Когда?» посмотрите, улица академика Королёва. Знатоки, кстати, на этот вопрос не ответили.
Первая игра весенней серии. Что? Где? Когда? 22.03.2020. Вопрос Максима Страхова с 53:52.Весенние игры Что? Где? Когда? стартуют в прямом эфире на Первом канале. В первой игре участвуют самые юные игроки клуба. В составе команды Дети XXI века старшеклассники и студенты первых курсов московских вузов. Затем весенние игры продолжат четыре опытных команды клуба Что? Где? Когда? . Они будут бороться за право участвовать в зимних играх и в главной игре сезона Финале года. В составе команды Дети XXI века : старшеклассники Евгения Боброва (Москва), Леонид Карлинский (Москва), Николай Русскин (Долгопрудный), Денис Потехин (Санкт-Петербург), а также студенты-первокурсники Павел Журавлев (Киров) и Кирилл Емелин (Саров). Капитан команды Кирилл Емелин.
ИСТОЧНИК KP.RU