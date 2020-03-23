Врач-поэт из Твери несколько лет «закидывал» «Что? Где? Когда?» вопросами и, наконец, сыграл

22 марта, вечер. Телеигра «Что? Где? Когда?», таящий опасность счёт 5:4 в пользу знатоков, за столом юная команда «Дети XXI века» – в основном старшеклассники и пара студентов первых курсов московских вузов. И тут ведущий произносит: «Против вас играет хирург Максим Страхов, город Тверь».

Это имя знают многие жители города, и не только в медицинских кругах, но и, так сказать, творческих, литературных. Он автор множества публикаций, поэт. Символично, что и его вопрос на «Что? Где? Когда?» был поэтическим.

- Я восемь-девять лет отправлял вопросы на телеигру, и за это время их накопилось уже больше сотни, - поделился с «КП»-Тверь» доктор Страхов. - Честно говоря, очень удивился, когда мне на прошлой неделе позвонили из редакции игры. Уже и не ждал, что какой-нибудь из моих вопросов сыграет.

А вот сам вопрос: «Я и ты будем вечны, наша чаша… в меду бытия». А когда наша чаша будет в меду бытия?

- Это строки российского поэта, мастера палиндрома, ныне покойного Дмитрия Авалиани, - пояснил нам Максим.

Знатоки смогли ответить на этот вопрос. Догадался признанный лучшим игроком одиннадцатиклассник из Санкт-Петербурга Денис Потехин. Он увидел, что это палиндром (перевёртыш), не хватает только слова «нынче» после «чаши». Ответ: нынче. Если его добавить, двустишие действительно одинаково читается и с начала и с конца.

«Я и ты будем вечны, наша чаша нынче в меду бытия».

- Это не самый лучший из моих вопросов, я отправлял и куда более интересные и необычные, - считает Максим Страхов. - Мне сказали, что именно этот вопрос отобрали на внутреннем конкурсе игры редакторы «Что? Где? Когда?».

Максим также сказал, что, конечно, хотел бы выиграть 100 тысяч рублей (столько стоил этот вопрос в игре), но сильно не расстроился и вообще рад за ребят-знатоков:

- Молодцы, дети, обыграли дядьку, - посмеялся тверской хирург.

А какой вопрос он сам, как многолетний поклонник телеигры, считает лучшим из выпадавших?

- Мне очень нравится и кажется гениальным вопрос про ученого, - отвечает Максим. - На телеигре из поэтов чаще всего упоминали Пушкина, а из ученых? Минута пошла. Шучу. Это Королёв. На адрес клуба «Что? Где? Когда?» посмотрите, улица академика Королёва. Знатоки, кстати, на этот вопрос не ответили.