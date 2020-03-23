Семь ступеней надёжности: Сухие строительные смеси «Hardbridge»

Сухие смеси произвели настоящий строительный бум в нелёгкое послевоенное время середины прошлого века. С тех пор сухие строительные смеси (или ССС) совершенствуются и расширяют сферы своего применения. О многообразии, качестве и возможностях применения ССС «КП»-Тверь» рассказали специалисты ООО «Вектор», компании, специализирующейся на строительстве мостов и наладившей производство целой серии сухих строительных смесей.

Собственное производство

Зачем производить ССС, если рынок насыщен предложениями? Ответ - качество. - Стоимость сухих строительных смесей составляет значительную часть от общей сметы, а их качество не всегда радует, - рассказывают в ООО «Вектор». - Поэтому наша строительная компания организовала собственное производство сухих строительных смесей «Hardbridge». Мы отвечаем за качество и имеем возможность поддерживать низкую продажную цену. Смеси «Hardbridge» значительно уменьшают издержки и увеличивают надёжность конструкций. Реклама тому - объекты, строительством которых занималась компания ООО «Вектор» - это участки трасс «Таврида» и «Дон», Керченский и Бугринский мосты, путепроводы на трассе «Москва – Санкт-Петербург» и многие другие.

Проверка качества

Благодаря собственной аккредитованной лаборатории и богатой ресурсной базе специалисты доводят рецептуру ССС «Hardbridge» до совершенства. Сырьё, используемое в производстве, проходит через строгую проверку качества, равно как и готовая продукция, которая выборочно оценивается специалистами компании. Семь ступеней надёжности Линейка сухих строительных смесей «Hardbridge» включает смеси семи направлений: ремонтные составы, фиброрастворы, анкерные смеси, фиксаторные смеси, инъекционные смеси и смеси для гидроизоляции бетона. Все они применяются для промышленных и гражданских сооружений в транспортном, гидротехническом и гражданском строительстве. Ремонтные и подливочные составы, фиброрастворы и анкерные смеси «Hardbridge» производятся в нескольких видах. Каждый обладает оптимальными свойствами для различных сфер применения и целей. Например, подливочная смесь «Self-leving-KR» призвана выручить строителей, у которых, что называется, горят сроки. Смесь твердеет всего за 2-4 часа, без потери для качества работы.

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Все сухие строительные смеси «Hardbridge» всегда имеются в наличии на складах ООО «Вектор». Компания осуществляет доставку смесей по всей России. С подробными техническими данными смесей «Hardbridge» вы можете познакомиться на сайте hardbridge.ru.