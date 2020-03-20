2020-03-20T17:21:36+03:00
Общество

Yota даёт возможность бесплатно обмениваться сообщениями в роуминге

Сегодня 20 марта в Твери Yota обнулила трафик мессенджеров в роуминге
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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С 20 марта клиенты мобильного оператора могут бесплатно обмениваться текстовыми сообщениями в WhatsApp и Viber в международном роуминге при отсутствии средств на счёте.

Мессенджеры доступны пользователям для обмена текстовыми сообщениями, их прием и отправка работает при нулевом балансе и отключенном пакете передачи данных. Подключение услуги не требуется, она действует в 56 странах, полный список которых доступен на сайте https://www.yota.ru/ в разделе «Новости». Для отправки медиафайлов необходимо будет пополнить счет Yota и активировать пакет интернет-трафика.

«Мы хотим, чтобы те клиенты, которые не смогли вернуться в Россию и по-прежнему остаются за границей из-за экстренно введенных в различных странах карантинных мер, оставались на связи с родными и близкими. Теперь это возможно сделать даже если на счете закончились средства. Мы будем следить за ситуацией и оставим возможность обмена текстовыми сообщениями бесплатно до тех пор, пока обстановка не нормализуется», - комментирует директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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