Тверь ожидает резкое повышение атмосферного давления

Днём – плюс и яркое солнце, ночью – мороз. Такая погода ждёт нас в ближайшее время. Над метеообстановкой в Тверской области, засучив рукава, работает мощный антициклон.

- Мы находимся на его восточной периферии. А значит, ждите ветра северных направлений. Он постепенно разгонит облака, - поделилась с «КП»-Тверь» подробностями доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В пятницу и субботу ещё облачно с прояснениями, а в воскресенье уже малооблачно. Но если в пятницу дневная температура всё ещё в плюсе, то в выходные днём ожидается ноль градусов, а ночами до -7.

Зато осадков практически не будет, солнце уже достаточно сильно, а потому в начале будущей недели днём станет теплее, до +5…+8 градусов. Ну а ночью, в отсутствии облачного покрывала, сохранится мороз до -7.

Атмосферное давление устремилось в рост. За четыре дня оно преодолеет около 25 пунктов: с 742 мм рт. ст. в четверг до 768 мм рт. ст. к понедельнику.

В целом дни будут чудесные. Тверь дождалась-таки мороза и солнца!