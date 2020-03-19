2020-03-19T15:26:17+03:00
Общество

Тверь ожидает резкое повышение атмосферного давления

Погодой в регионе управляет мощный антициклон
Виктория ТУШКОВА
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Скоро в Твери будет много солнца!Скоро в Твери будет много солнца!Фото: Виктория ТУШКОВА
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Днём – плюс и яркое солнце, ночью – мороз. Такая погода ждёт нас в ближайшее время. Над метеообстановкой в Тверской области, засучив рукава, работает мощный антициклон.

- Мы находимся на его восточной периферии. А значит, ждите ветра северных направлений. Он постепенно разгонит облака, - поделилась с «КП»-Тверь» подробностями доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В пятницу и субботу ещё облачно с прояснениями, а в воскресенье уже малооблачно. Но если в пятницу дневная температура всё ещё в плюсе, то в выходные днём ожидается ноль градусов, а ночами до -7.

Зато осадков практически не будет, солнце уже достаточно сильно, а потому в начале будущей недели днём станет теплее, до +5…+8 градусов. Ну а ночью, в отсутствии облачного покрывала, сохранится мороз до -7.

Атмосферное давление устремилось в рост. За четыре дня оно преодолеет около 25 пунктов: с 742 мм рт. ст. в четверг до 768 мм рт. ст. к понедельнику.

В целом дни будут чудесные. Тверь дождалась-таки мороза и солнца!

ИСТОЧНИК KP.RU

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